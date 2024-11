Uno de los mejores té matcha de España es de una empresa valenciana: "Será como el café"

Hace una década casi nadie conocía el té matcha, pero la creciente conciencia sobre sus beneficios para la salud, junto con su vibrante color y su intenso sabor, lo han convertido en una de las bebidas más populares de los últimos años.

Tanto es así que cada vez más cafeterías y teterías ofrecen este producto debido a la creciente demanda. Incluso McDonald’s ya lo ha incluido en su carta en algunos países.

Las redes sociales han acelerado el fenómeno, haciendo que más personas se animen a probarlo. Uno de ellos fue Joshua Dela Rua, integrante de la marca valenciana Kisori, quien reconoce que, como mucha gente, inicialmente se mostró reacio a esta bebida.

"No entendía por qué lo bebían hasta que empecé a probarlo, y me gustó tanto que lo he sustituido por el café. No te deja un sabor fuerte en la boca y te proporciona energía de forma más suave y duradera", indica.

"Será como el café, quien tome té matcha seguirá tomándolo, porque no es una bebida pasajera. Si lo fuera, no habría funcionado en otros países como Japón", sostiene.

Té matcha Kisori. Kisori

El encargado de producto, Aday Falcone, señala que Kisori nació hace un año y que la demanda ha ido cada vez a más. "Estuvimos durante tres meses probando sabores de diferentes proveedores de Asia para seleccionar el mejor producto", resalta.

Kisori es un comercio en línea con sedes en Alicante y Valencia que distribuye su té matcha ceremonial de grado 1, el nivel de mayor calidad. Falcone destaca que decidieron desmarcarse de la competencia "escogiendo un producto más premium".

El responsable de producto manifiesta que hay diferentes niveles de calidad dependiendo de las técnicas de cultivo de las hojas y de cómo se muelen. "La mayoría de las marcas utilizan un té matcha de grado culinario, que es de menor calidad y se suele emplear para cocinar".

Té matcha de Kisori mezclado con leche (izquierda) y té matcha de una de las marcas más vendidas de España.

El grado ceremonial 1, en cambio, es un producto "para tomar en momentos especiales", añade. Este té se obtiene a partir de hojas más jóvenes y tiernas de la planta, lo que le otorga un sabor más suave, menos amargo y con menos grumos.

Preparación

El té matcha ceremonial tiene un precio superior debido al laborioso proceso que hay detrás de su producción. Para obtener unos pocos gramos, se necesitan grandes cantidades de plantas de té, de las cuales se extrae el polvo de las hojas.

Su preparación es otro de los aspectos característicos de esta bebida, ya que representa "un momento de calma, parecido al del mate", afirma Dela Rua. Se puede preparar caliente o frío. Tradicionalmente, se mezcla con agua muy caliente y se remueve hasta que se disuelve. También puede hacerse frío con agua o con leche de avena.

La categoría superior de la firma valenciana hace que el polvo se disuelva con mayor facilidad que el de su competencia directa, evitando los grumos que suelen aportar una sensación amarga.