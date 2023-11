Este es el estudiante en Alicante que aspira a ser la revelación de la alta cocina en España

Con 24 años Blai Savall está empezando a abrirse un camino en el duro mundo de la gastronomía. Y empieza con buen pie este estudiante del instituto Cap del Aljub de Santa Pola porque ya ha sido elegido entre los 50 finalistas de España para ganar el concurso nacional a la mejor promesa de la alta cocina según Le Cordon Bleu.

"Sabía que las listas las publicaban hoy a al mediodía y llevaba cada cinco minutos entrando a ver si hay suerte. Y me he ido a un gimnasio a despejarme. Y cuando he salido, me he encontrado mi nombre", cuenta durante un descanso en las clases de la tarde a las que asiste cada día en Santa Pola.

De momento ha pasado la primera fase de este concurso y forma parte de la numerosa escuadra de la Comunitat Valenciana, la segunda autonomía que aporta más participantes a la competición.

El interés de Savall por la cocina empezó de pequeño en su Oliva natal, viendo en los fogones a su madre y a su abuela: "Desde pequeño me gustaba la cocina y nunca la vi como un trabajo, sino como afición". En su familia nadie se ha dedicado profesionalmente a ella y cuando dijo que esto era lo que quería hacer se sorprendieron y le animaron para que se dedicara.

Ahora pasa a una segunda fase en la que tendrá que pensar qué receta preparar para enviarla en vídeo y estar entre las mejores de las 28 escuelas que participan y conseguir llegar a la final. En ese caso estará entre los diez mejores alumnos de cocina de España.

Estas vídeo recetas se cargarán a partir del 19 de enero en el canal de YouTube del premio y en la aplicación que han preparado. De esta manera, el público que lo desee podrá valorar sus vídeos favoritos. Este voto popular se unirá a las evaluaciones de los profesores de la escuela que ejercerán de jurado profesional para elegir a los 10 alumnos que disputarán la gran final. Los 10 finalistas se anunciarán el 21 de febrero y competirán presencialmente en la sede de la escuela en Madrid en el mes de abril de 2024.

Recién cumplidos los 24, Savall reconoce que este es uno de los mejores regalos que ha recibido. Mientras sigue formándose, tiene las ideas claras, como les tuvo que decir a los organizadores del concurso. "Me gustaría tener mi restaurante, no sé dónde, y hacer cocina de autor y de vanguardia, pero claro hay un proceso muy largo por delante. Lo primero es acabar de formarme y conocer nuevas técnicas. Y segundo viajar y conocer productos: cómo se mezclan, cómo se cultivan".

