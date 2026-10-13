Uno de los puestos del mercadillo. Google

El mercadillo ambulante ideal para visitar cada jueves y sábado: más de 400 puestos, entrada gratis y mucha variedad

El Mercadillo de Teulada, en la Marina Alta (Alicante), es la cita semanal de venta ambulante del municipio e ideal para realizar compras de productos frescos y de proximidad. Abre los jueves y sábados, de 08:00 a 14:00 horas, y ofrece una propuesta variada centrada en alimentación, frutas y verduras, junto a otros artículos típicos de mercado.

Dónde y cuándo se celebra

El mercado se instala en la calle Campo de Mirra, en la zona del Tossal, en el municipio de Teulada. Su periodicidad es semanal y se celebra todos los jueves y sábados en horario de 08:00 a 14:00 horas.

En festivos y fechas señaladas, los días y horarios pueden sufrir variaciones, por lo que conviene confirmar la celebración antes de desplazarse y su acceso es totalmente gratuito.

Qué se puede comprar

La oferta del Mercadillo de Teulada es variada y está orientada tanto a la compra cotidiana como al abastecimiento de producto fresco de temporada. Entre las categorías presentes destacan:

- Alimentación: productos básicos y de consumo habitual.

- Frutas y verduras: oferta de producto fresco, con presencia de artículos mediterráneos de temporada.

- Resto de artículos: otros productos típicos de venta ambulante, complementarios a la sección de alimentación.

El mercado atiende a una clientela mixta formada por vecinos locales, agricultores de la comarca y residentes internacionales, en línea con el perfil de Teulada-Moraira como municipio turístico con una amplia comunidad de residentes europeos.

Contexto del municipio

Teulada, junto con su núcleo costero Moraira, es uno de los municipios turísticos más apreciados de la Marina Alta. La zona combina una fuerte presencia de residentes europeos con una tradición agrícola vinculada al moscatel y al vino, lo que se refleja en la oferta de producto fresco y mediterráneo del mercadillo.

La venta ambulante está regulada por el Ayuntamiento de Teulada-Moraira mediante una ordenanza de venta no sedentaria, que ordena la instalación de los puestos en el recinto habitual.

Consejos para la visita

La mejor hora, según los locales, son las primeras horas de la mañana entre las 08:00 y las 10:00, cuando suelen ofrecer más variedad y menos aglomeraciones.

Festivos: si el jueves o el sábado coinciden con festivo, verificar si el mercadillo se mantiene o cambia de día.

Forma de pago: muchos puestos de venta ambulante aceptan solo efectivo; es recomendable llevar dinero en efectivo para evitar problemas.

Comodidad: calzado cómodo y protección solar en verano, ya que se trata de un mercado al aire libre.