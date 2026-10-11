El pueblo medieval con 11.000 habitantes ideal para recorrer a pie: tiene un castillo declarado Bien de Interés Cultural

La provincia de Alicante no es solo costa. En su interior se esconden localidades que condensan siglos de historia, arquitectura y paisaje. Castalla, un municipio de poco más de 11.000 habitantes en la comarca de l'Alcoià, es uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido sobre una colina coronada por un castillo.

Y es que la provincia está repleta de pueblos con mucho encanto que se convierten en opciones ideales para descubrir el patrimonio histórico y natural de la zona.

El castillo que define Castalla

El símbolo de Castalla es su castillo, una fortaleza de origen islámico levantada en el siglo XI sobre un cerro a 780 metros de altitud, desde donde se domina toda la Hoya de Castalla. Aunque los musulmanes erigieron la primera fortificación, la estructura que se conserva hoy es fruto de profundas reformas cristianas entre los siglos XIV y XVI, lo que explica la mezcla de estilos en sus muros.

El conjunto se organiza en tres recintos principales:

- Torre Grossa: construida en 1579 como atalaya de vigilancia ante las incursiones de piratas berberiscos desde el Mediterráneo.

- Palacio: residencia señorial de los siglos XIV-XV, concebido como un pequeño castillo dentro del castillo.

- Patio de Armas: amplia explanada central con restos de dependencias y un aljibe árabe de los siglos XII-XIII en buen estado.

La fortificación también conserva lienzos de muralla de época, torres cilíndricas almenadas y sistemas defensivos que revelan la ingeniería medieval adaptada al terreno y a las necesidades militares de cada época.

De bastión medieval a monumento turístico

Por su posición estratégica entre Alicante y Alcoy, el castillo de Castalla fue clave durante la Edad Media, especialmente en las disputas entre los reinos cristianos y como frontera del Reino de Valencia tras su anexión pacífica en 1244. Con el paso de los siglos perdió su función militar, cayó en desuso y, en tiempos modernos, fue objeto de restauración para su conservación y apertura al público.

Hoy es uno de los monumentos más visitados de la zona. Los visitantes pueden recorrer sus murallas, consultar paneles interpretativos y usar audioguías en varios idiomas para conocer su historia. Además, el entorno ofrece rutas de senderismo por paisajes montañosos y restos de antiguos asentamientos, mientras que la gastronomía local tiene como plato emblemático el gazpacho manchego.

Si buscas una escapada otoñal con patrimonio, naturaleza y tranquilidad, Castalla reúne en un solo enclave lo esencial del interior alicantino.