Esta es la feria de videojuegos que no te puedes perder este septiembre: el coche fantástico, clones soviéticos y conciertos

El área de Mercadillo de Retroalacant en Cigarreras en una edición anterior. Ayuntamiento de Alicante

¿Sabes lo que son cinco duros? ¿Y quién era Espinete? La ciudad de Alicante puede presumir de una de las ferias más divertidas que se dedican al mercado de videojuegos de otras épocas. Un viaje a los años 80 y 90 con máquinas originales, música en directo, comida y hasta el coche más fantástico de la televisión, Kitt. Eso será posible gracias a Retroalacant que celebra su décimo aniversario.

El popular encuentro será el próximo sábado 12 de septiembre, en un horario ininterrumpido de 10:00 a 22:00 horas. Con acceso completamente libre, la cita tendrá lugar en el centro cultural Las Cigarreras.

El epicentro tecnológico y de "cacharreo" se situará en la Caja Blanca. Allí se habilitará un gran salón arcade con más de 30 máquinas originales y pinballs de los años 80 y 90, donde se podrá jugar gratis y sin necesidad de monedas como los cinco duros obligatorios del pasado gracias a la asociación Retromarcianitos. En esta misma zona se expondrán consolas clásicas como Amstrad, Amiga y Spectrum.

Esta edición contará con dos exposiciones de ordenadores históricos muy singulares. Por un lado, la asociación Apple Spain exhibirá los primeros ordenadores personales con los que Steve Jobs revolucionó la informática gracias a la colección de José Luis Arenas, permitiendo además a los asistentes llevar sus propios disquetes antiguos para preservar sus programas.

Por otro lado, se presentará la colección de clones soviéticos de Iván Drago, que reúne raras réplicas de ordenadores fabricadas en la Europa del Este y lo que fue la URSS, como el Aleste 500 (un híbrido de Amstrad CPC y MSX), además de sistemas procedentes de la Alemania Oriental y Bulgaria.

La Casa de la Música se estrenará este año como sede del torneo benéfico de Street Fighter 2. La competición se dividirá en categoría infantil (12:00 h) y adultos (18:00 h). El torneo se proyectará en pantalla gigante, contará con un árbitro oficial con megáfono y se retransmitirá a través del canal Las cosas retro para un aforo de más de 200 personas. La inscripción requiere la donación de 3 kilos de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Alicante.

La zona de la Trasera concentrará las actividades al aire libre durante todo el día. El gran atractivo será la exhibición de Kitt, el coche fantástico original, al que los asistentes podrán subirse para hacerse fotos de recuerdo.

Esta área también acogerá un mercadillo retro con puestos de videojuegos clásicos, vinilos, juguetes antiguos, cómics y libros de la Librería Raíces, la organizadora del encuentro. El espacio se completará con juegos tradicionales de gran formato (tres en raya, rayuela, jenga, parchís), una zona de cafetería con gastronetas y música en directo a cargo de Dj Insu desde las 12:00 horas.

La solidaridad volverá a ser un pilar fundamental mediante la iniciativa Videojuegos por Alimentos, un puesto donde los visitantes podrán canjear de 1 a 5 kilos de comida no perecedera por videojuegos clásicos para sus consolas. Además, cualquier persona que entregue un kilo de alimentos en el punto de recogida de la cafetería recibirá una chapa exclusiva de Retroalacant.

Y música en directo

La música en directo cerrará la jornada con dos propuestas: a las 17:30 h, Naricound Chiptune ofrecerá un concierto de música de videojuegos retro interpretada en directo con un ordenador Commodore 64. Finalmente, a las 20:00 h, la banda alicantina Freak Fighters ofrecerá un espectáculo de rock con versiones de bandas sonoras de anime y videojuegos.

Los amantes de la velocidad también dispondrán durante todo el día de carreras en una pista gigante de Scalextric adaptada especialmente para el disfrute de los más pequeños.

El evento está organizado por la Librería Raíces con la Concejalía de Cultura y Producciones Santa Leonor.