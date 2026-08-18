El mercadillo ambulante ideal para visitar cada jueves: decenas de puestos de artesanía, textiles y alimentación

Los mercadillos ya se están convirtiendo en uno de los pasatiempos favoritos de los vecinos y turistas de Alicante.

En este sentido, Urbanova suma una nueva propuesta para realizar las compras de proximidad sin salir del barrio.

Cada jueves, este núcleo residencial de Alicante acoge un mercadillo ambulante con puestos de alimentación, productos artesanales, textiles y una selección de artículos de temporada.

La iniciativa, pensada para vecinos y visitantes, ofrece una alternativa a los establecimientos convencionales y busca acercar el comercio local a los residentes.

El mercado reúne productos frescos, alimentos de calidad y distintas especialidades elaboradas por productores y comerciantes de proximidad.

Frutas, verduras de temporada

Entre los principales atractivos del mercadillo se encuentran las frutas y verduras de temporada. Los visitantes pueden encontrar productos frescos para llenar la cesta de la compra y apostar por alimentos de proximidad.

La oferta incluye también distintos artículos de alimentación, así como especialidades locales y productos artesanales. Estos últimos abarcan desde elaboraciones gastronómicas hasta otros productos hechos de manera tradicional, en una propuesta que combina calidad, cercanía y variedad.

Artesanía, ropa y complementos

Además de los puestos de alimentación, el mercadillo cuenta con una zona dedicada a la artesanía. Los comerciantes ofrecen productos de elaboración propia y artículos pensados tanto para el uso diario como para realizar compras diferentes y originales.

La oferta se completa con ropa y complementos, una sección habitual en este tipo de mercados ambulantes y que permite encontrar prendas y accesorios a precios variados. El cartel anuncia, además, que los visitantes podrán descubrir “todo lo que hay en los mercados”, por lo que la propuesta puede variar en función de los puestos instalados cada semana.

Todos los jueves

El mercadillo de Urbanova se celebra todos los jueves, en horario de 16:00 a 21:00 horas. La franja vespertina facilita que los vecinos puedan acercarse después de la jornada laboral y realizar sus compras con tranquilidad.

La organización presenta esta cita semanal como una oportunidad para comprar cerca de casa, apoyar a los productores y disfrutar de alimentos frescos y saludables. En este sentido, el mercado aspira a convertirse en un punto de encuentro para el barrio, más allá de su función comercial.

Con el lema “Los jueves, la frescura llega a Urbanova”, el mercadillo invita a los residentes a incorporar esta cita a su rutina semanal. Una propuesta de comercio de proximidad que reúne alimentación, artesanía, moda y productos variados en un mismo espacio.