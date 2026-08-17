La poza de agua cristalina natural escondida perfecta para refrescarse a los pies de la montaña: "No es muy conocida"

Ya ha empezado la penúltima semana del mes más turístico en Alicante. Un mes en el que las playas de la provincia se llenan de visitantes provenientes de muchos países y zonas de España.

Ante esta concentración de personas en la costa, son muchos los alicantinos que buscan otros lugares menos concurridos para disfrutar de su tiempo libre.

En este sentido, el interior de la provincia se torna el escenario perfecto para desconectar, cambiar de aires y refrescarse en alguna poza natural, y todo ello sin tener que hacer muchos kilómetros ni coger ningún vuelo.

Sella es de esos pueblos del interior de Alicante que sorprende particularmente gracias a sus calles estrechas de origen árabe, vistas a la montaña y, a apenas 500 metros del casco urbano, un manantial que da vida a una zona recreativa única.

Para hacer un poco de historia, la Font Major nació en 1927, cuando la antigua font de la Murtera se canalizó para abastecer de agua al pueblo. Desde entonces, el nombre se quedó para designar tanto el manantial como el área que lo rodea, un rincón donde el agua brota entre piedras y forma una poza de tono cristalino que alimenta el barranco de Sella.

“No es muy conocida"

Así lo describen quienes la frecuentan: un lugar “escondido entre pinos, senderos y riscos del monte Aitana”, que refuerza la sensación de oasis natural a pocos minutos del pueblo. Aunque en verano se llena de familias locales, sigue siendo un destino poco masificado para el turismo de sol y playa.

El acceso también es muy sencillo, desde Alicante, por la CV‑770 desde Villajoyosa hacia Sella, y luego siguiendo las indicaciones hacia la Font Major en la carretera que sale hacia Penáguila y Alcoy. Hay aparcamiento junto al área o en el pueblo, y se puede llegar caminando en pocos minutos.

Baño, picnic y acampada bajo los pinos

El área recreativa Font Major está dotada de mesas, barbacoas (normalmente cerradas por riesgo de incendios salvo autorización), aseos, duchas y fregaderos. Cuenta además con una zona de acampada con capacidad para más de 50 tiendas, sujeta a normativa municipal y tasas; para acampar es necesario pedir permiso al ayuntamiento.

La poza, rodeada de vegetación y sombra, se ha convertido en el punto favorito de niños y adultos para refrescarse en los días de calor. Aunque hay carteles que recuerdan que el baño es bajo responsabilidad de cada visitante, el agua clara y la temperatura fresca la hacen irresistible en pleno agosto.

Un lugar con historia

Más allá del baño y el picnic, la Font Major tiene también un pasado poco conocido. Un panel informativo recuerda que en 1976, apenas un año después de la muerte de Franco, miembros del Moviment Comunista del País Valencià se reunieron aquí y fueron detenidos tras una denuncia; se incautaron manifiestos, banderas rojas y fotos de Che Guevara.

Ese episodio convierte este rincón natural en un punto de encuentro social y político durante la Transición, un detalle que muchos visitantes desconocen mientras disfrutan del agua y la sombra.

Junto a la carretera, además, se conserva el lavadero municipal construido en 1927, el mismo año en que se canalizó la fuente, como testimonio del patrimonio hidráulico local.