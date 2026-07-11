La mejor ruta de la Comunitat Valenciana para recorrer en bicicleta este verano sale de la montaña y acaba en la playa

¿Cuál es la mejor carretera de la Comunitat Valenciana para recorrer en bicicleta? A través de Valencians sobre rodes, À Punt elige trece de ellas para redescubrir el territorio a través del ciclismo. Al frente del proyecto se encuentra la periodista y deportista Gema Payà, quien ha recorrido la geografía valenciana buscando rincones alejados de los circuitos comerciales. Y tiene muy claro cuál sería la respuesta: de Cocentaina a Gandia.

Para la presentadora, este viaje ha sido una oportunidad para conectar de forma profunda con el paisaje valenciano. "En cada una de las rutas que he hecho he sentido mucho respeto porque a nuestro territorio hemos de tratarlo muy bien", cuenta Payà a EL ESPAÑOL sobre la filosofía del programa.

La conductora destaca la importancia de poner en valor la riqueza local, admitiendo que ella misma se ha sorprendido durante las grabaciones. "Tenemos una joya y yo, empezando por mí misma, desconocía muchos de los lugares donde he ido", confiesa al hablar de los parajes menos conocidos de Castellón o Valencia.

Aunque el programa se grabó durante el mes de noviembre, Payà asegura que la experiencia cambia según la estación, lo que deja la puerta abierta a nuevas exploraciones. "Cada época, el paisaje es diferente", señala, subrayando que la Comunidad Valenciana ofrece contenido inagotable para este tipo de formatos.

A la hora de elegir una ruta imprescindible para este verano, Gema Payà lo tiene claro: la vía del Serpis. "Es una ruta muy accesible, muy facilita, en la que siento que todos pueden hacerla, tanto caminando como en bicicleta", recomienda la presentadora.

Esta ruta tiene un significado emocional muy profundo para ella, ya que une sus dos hogares: comienza en la zona de Cocentaina y Alcoy y termina en Gandía. "Concluir el episodio con una fideuà de Gandia era como el regalo de todas las vivencias recorriendo la vía del Serpis", relata con entusiasmo.

La presentadora recuerda con cariño que ya había recorrido esa vía estando embarazada junto a su padre. Volver ahora como madre para el programa ha sido, en sus palabras, "una fantasía a nivel profesional" que cierra un círculo personal de sentimientos y recuerdos.

El programa no está dirigido únicamente a expertos, sino que busca la identificación de todo tipo de espectadores. "No soy ciclista profesional, soy una deportista que le gusta coger la bici y hacer sus rutas", aclara Payà para animar a la audiencia.

Cada capítulo, de unos 50 minutos de duración, utiliza el deporte como un "hilo conductor" para otros placeres. Según explica la presentadora, la bicicleta es la excusa ideal para "recorrer el territorio, conocer lugares, entrevistar gente y comer, porque todo ciclista necesita cargar fuerzas".

'Valencians sobre rodes' se presenta así como una guía visual para quienes busquen planes activos este verano. Desde puertos de montaña exigentes para profesionales hasta tramos que, como indica Gema, "se pueden hacer en familia" y disfrutar de la naturaleza valenciana.