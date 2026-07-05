La piscina que enamora en este pueblo medieval: rodeada de naturaleza y tranquilidad a 690 metros de altitud

Vistas al 'Gorg de Salt' en el Barranco de la Encantada (Planes). GVA

Al llegar el calor sofocante del verano en la provincia de Alicante, muchos son los que buscan cualquier manera para refrescarse, siendo los protagonistas los lugares donde el agua reina en abundancia.

En este contexto, las playas de Alicante suelen ser la opción que los turistas eligen para ellos, sin embargo, la provincia esconde otros lugares que también cumplen con la función de refrescarse.

Y es que la provincia de Alicante guarda rincones inesperados donde el verano se vive de otra manera, lejos del bullicio de la costa y del turismo masificado.

En el interior de la Marina Alta, el pequeño municipio de Planes esconde uno de esos tesoros naturales que sorprenden incluso a los viajeros más experimentados: el Gorg del Salt, una piscina natural que parece sacada de una postal y rodeada de un paisaje de ensueño.

Ubicado a unos 690 metros de altitud, este enclave ofrece una experiencia refrescante en plena montaña, rodeado de vegetación mediterránea y silencio. El agua, limpia y fresca, se acumula en una poza formada por la erosión de la roca, creando un espacio ideal para el baño en los meses más calurosos.

A su alrededor, el paisaje combina bancales, pinares y formaciones rocosas que refuerzan la sensación de aislamiento y calma.

El acceso al Gorg del Salt no es complicado, pero sí lo suficiente como para preservar su esencia. Un breve sendero permite llegar hasta la zona, lo que lo convierte en un destino perfecto para quienes buscan una escapada diferente, lejos de las playas masificadas. Esta accesibilidad moderada ha contribuido a mantener el entorno prácticamente intacto.

Además de su valor paisajístico, el enclave se encuentra muy cerca del casco urbano de Planes, un pueblo medieval con un rico patrimonio histórico. Sus calles estrechas, su castillo y sus tradiciones hacen que la visita no se limite solo al baño, sino que se convierta en una jornada completa de descubrimiento cultural y natural, ya sea en familia o si te apetece realizar una escapada a solas.

En un contexto en el que cada vez más viajeros buscan alternativas sostenibles y menos saturadas, lugares como el Gorg del Salt ganan protagonismo.

En definitiva, el Gorg del Salt es toda una propuesta que combina naturaleza, historia y tranquilidad, en uno de los rincones más auténticos del interior alicantino y alejados del caos en que la costa se convierte en los meses de mucho calor y turismo.