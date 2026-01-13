Sonia, dueña de uno de los mejores spa del mundo con dos mil visitantes al año: "Todo lo que ofrezco me ayudó a sentirme mejor"

Sonia Ferre cambió su vida hace doce años en un pueblo de Alicante y ahora llega a la ciudad con una idea bajo el brazo con la que quiere conseguir lo mismo en nuestro día a día. De crear uno de los cincuenta mejores spa del mundo pasa a abrir un pequeño balneario en el centro con el que crear un particular oasis frente al estrés diario: "Todo lo que ofrezco me ayudó a sentirme mejor".

En Banyeres de Mariola ha conseguido el reconocimiento del diario británico The Times y revistas como Condé Nast Traveler. Hasta allí presume de atraer a unas dos mil personas al año, en su mayoría mujeres de diferentes países, lo que la ha situado en el mapa del bienestar.

Ahora, MasQi llega como forma de expandir el concepto de un hotel balneario a un centro donde incluye un restaurante macrobiótico y clases de yoga, entre otras opciones.

El origen de este concepto no nace de un frío estudio de mercado, sino de una vivencia profunda. "Todo lo que ofrezco en MasQi viene de mi propia experiencia personal, de esa crisis que pasé y de alguna manera todo lo que ofrezco es lo que a mí me ayudó a sentirme mejor", explica Ferrer sobre la génesis de su proyecto.

La filosofía de MasQi se centra en el concepto chino del Qi o energía universal. Sonia detalla que "cuando nos sentimos bien, sanos, vitales, con ilusión, es que nuestro Qi es alto", y por ello, todo en su centro está diseñado para elevar esa vitalidad.

El éxito de su modelo ha sido rotundo, logrando incluso el reconocimiento de la crítica internacional. "En 2020 nos dieron uno de los premios que da Condé Nast al mejor spa", recuerda la empresaria, mencionando que una editora de Nueva York otorgó el premio tras sanar un trauma personal en sus instalaciones.

Además de los premios, su impacto se mide en el flujo constante de visitantes, especialmente mujeres que viajan solas desde distintos países para retirarse. "A veces llegas y son todo mujeres, cada mesita una mujer de distintos países y vienen solas", comenta sobre el perfil de su clientela en Banyeres.

La alimentación es otro de los pilares fundamentales, basándose en la orgánica para asegurar que la comida aporte energía en lugar de restarla. "La alimentación que tenemos actualmente lo que hace es llevarte a la dispersión y todo esto lo que busca es enfoque", señala Ferre.

Reconoce, no obstante, que transformar estos hábitos no es sencillo por el vínculo emocional que tenemos con la gastronomía. "Cambiar lo que comemos es muy difícil porque asociamos la comida al amor, a tu madre, a lo que comías de pequeño", reflexiona la fundadora.

El yoga sin modas

En este nuevo centro de Alicante, el objetivo es fomentar la salud emocional a través del encuentro. "Este va a ser un lugar para poder hacer comunidad... llegar a un sitio donde vas a encontrar gente que también está en una onda diferente", afirma con ilusión.

El yoga también ocupa un lugar central, pero alejado de las modas superficiales de las redes sociales. "Para mí el yoga es algo como muy básico, casi de higiene, como que me ducho y hago yoga; no tanto el yoga de Instagram de últimamente", defiende Ferre.

Sonia quiere romper barreras de género en esta disciplina, recordando que originalmente el yoga era una práctica masculina en la India. "Queremos hacer mucha atención a los hombres porque parece hoy por hoy que hay cosas que no son para ellos", apunta.

Tras doce años de trayectoria, la empresaria asume este nuevo reto en la ciudad con valentía y sin miedo al cambio de modelo, ya que este nuevo local no contará con hotel. "Yo aporto el que me atrevo a hacer esto; si hay vértigo, pues nada, para adelante", asegura con determinación.

Para Sonia Ferre, el secreto del éxito y de la felicidad reside en la capacidad de visualizar y confiar en el camino propio. Como ella misma resume en la frase que corona su nuevo proyecto: "Lo que nosotros somos es lo que nosotros recordamos. Lo que crees, lo creas".