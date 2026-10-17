El pueblo con 231 habitantes donde comer a reventar cocina tradicional: "Senderismo y vistas a la montaña"

Con apenas 231 habitantes, Vall d'Ebo es uno de esos municipios del interior de Alicante donde una escapada permite combinar naturaleza y gastronomía. Sus senderos, sus paisajes montañosos y su cocina tradicional convierten a esta pequeña localidad de la Marina Alta en una opción para quienes buscan comer bien después de una jornada al aire libre.

Entre sus propuestas gastronómicas destaca Foc i Brasa, un restaurante familiar que apuesta por las carnes a la brasa y las recetas tradicionales. El establecimiento cuenta con una valoración de 4,6 sobre 5 en Google, con más de 900 reseñas.

La localidad también ofrece otros establecimientos, como el Capri y el bar de la plaza, que mantienen la actividad hostelera de este pequeño municipio.

Un pueblo entre montañas

La orografía de Vall d'Ebo marca buena parte de sus atractivos turísticos. El municipio cuenta con rutas para recorrer sus parajes naturales, además de cuevas y barrancos que atraen a senderistas y aficionados a la espeleología.

Uno de los lugares más conocidos es la Cova del Rull, una cavidad subterránea que permite contemplar estalactitas y estalagmitas mediante una visita guiada por un recorrido acondicionado.

También destaca el Barranc de l'Infern, conocido por sus pronunciados cortados y sus tramos técnicos. Para quienes buscan una caminata más sencilla, la zona de picnic de la Font d'en Gili ofrece una alternativa para acercarse al entorno natural.

El patrimonio local incluye la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, construida en 1576, así como antiguos neveros en la sierra de la Carrasca y los restos del castillo del Valle de Ebo.

Puchero, olleta y carne

La cocina tradicional es otro de los reclamos de Vall d'Ebo. Entre sus platos típicos figuran el puchero, la olleta de trigo y el arroz con habichuelas. También destacan las recetas elaboradas con perelló, una variedad de manzana autóctona de la zona.

En Foc i Brasa, la propuesta se centra en las carnes a la brasa y la cocina casera. Elena Aura Devesa, de 27 años, y su marido, Nicolás Mengual Barber, se hacen cargo del negocio familiar tras la jubilación de los padres de él, que lo gestionaban desde 2013.

Las opiniones de los clientes destacan tanto la comida como el entorno. Algunos recomiendan el establecimiento después de una ruta de senderismo, mientras que otros valoran la posibilidad de comer en la terraza con vistas a la montaña.

"Senderismo y carne a la brasa con vistas a la montaña", resume una de las reseñas. Otros clientes elogian las carnes por estar "bien hechas, sabrosas y en su punto".

Cocina casera

Las reseñas también mencionan platos como las albóndigas, los caracoles, los figatells y las chuletas de cordero. El herbero casero aparece entre las propuestas que llaman la atención de quienes visitan el restaurante.

La relación entre calidad y precio y la amabilidad del personal son otros de los aspectos que destacan los comensales. También hay opiniones favorables sobre el menú, que permite escoger entre carne y pescado.

Así, Vall d'Ebo reúne en pocos kilómetros planes de naturaleza, patrimonio y gastronomía. Una alternativa para quienes quieren recorrer el interior de Alicante y sentarse después a la mesa para disfrutar de la cocina tradicional.