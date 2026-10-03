La gran fiesta multitudinaria en este pueblo de Alicante para este sábado: compras nocturnas con descuentos, tapas y música

La primera semana de octubre tiene en el corazón de la provincia de Alicante una de las citas más multitudinarias dedicadas a celebrar la fuerza del pequeño comercio, la Nit Oberta. Novelda vive este sábado, 3 de octubre, una celebración a la que acuden miles de personas para comprar con descuentos y disfrutar de música y comida en la calle.

Desde las 19:00 horas y hasta las 02:00 horas de la madrugada, la avenida principal y las calles colindantes se dinamizan con una gran afluencia de vecinos y visitantes procedentes de toda la comarca y la provincia de Alicante. El ambiente festivo llenará los viales en un evento masivo donde las compras y el tradicional tapeo se darán la mano con el ocio y la cultura.

En total, la Nit Oberta 2026 contará con la participación de 96 establecimientos y entidades, entre los que se incluyen 68 comercios, 26 locales de hostelería y dos asociaciones. A esta amplia oferta se suman la Casa Museo Modernista, el Grupo de Danzas de Novelda, la Junta Central de Moros y Cristianos y la Asociación Modernistas de Novelda.

El concejal de Comercio, Santi Sánchez, valora que este "es, sin duda alguna, uno de los principales eventos de cuantos se realizan en Novelda". El edil ha subrayado que esta iniciativa resulta posible "gracias a la suma de esfuerzos de ambos sectores y del propio Ayuntamiento".

A lo largo de toda la noche, las actuaciones musicales en directo llenarán de música las calles del municipio. Además, los propios comercios y locales hosteleros han preparado un programa especial con propuestas individuales y colectivas para ofrecer multitud de experiencias al público.

En el apartado cultural, la Nit Oberta permitirá visitar durante la tarde-noche monumentos y espacios emblemáticos de la localidad como la Casa Gómez Tortosa, la ermita de Sant Felip y la Casa Museo Modernista. Santi Sánchez ha afirmado que esta combinación configura "un circuito muy interesante, que potencia el conocimiento del tesoro patrimonial que tiene Novelda".

Una gran organización

La dimensión de esta fiesta multitudinaria se refleja en las previsiones de la organización, que calcula que alrededor de 800 personas participarán directamente en el desarrollo del evento. En palabras del concejal de Comercio, "el número de propuestas organizadas por los establecimientos, que bien individualmente o bien grupalmente van a ofrecer esa noche, es extraordinario".

Para garantizar el correcto funcionamiento y la logística durante la jornada, el Ayuntamiento ha valorado la labor de la Policía Local, los servicios de limpieza de Urbaser y los diversos departamentos municipales, así como la colaboración de Comercios de Novelda Asociados y el apoyo económico de la Generalitat.