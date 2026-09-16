Confirmado por El Campello: nacen 45 crías de tortuga boba en la playa de Muchavista

La eclosión del nido de tortuga boba, -también conocida como Caretta caretta-, de la playa de Muchavista, en El Campello, se ha producido este miércoles de madrugada, después de que el investigador de la Unidad de Zoología Marina del Instituto Cavanilles de la Universitat de València, Jesús Tomás, anunciara el martes que el nacimiento era inminente.

Los primeros ejemplares han comenzado a salir del nido a la 1:20 horas. A las 4:00 horas ya habían nacido 45 crías, que fueron medidas y pesadas antes de ser liberadas en el mar. Las comprobaciones realizadas confirmaron que su estado de salud era excelente.

La nidada está integrada por 61 huevos, por lo que se espera que a lo largo de la jornada puedan producirse nuevas eclosiones. El desarrollo del resto de los huevos continúa bajo seguimiento.

El nacimiento pone el foco en el trabajo desarrollado durante las últimas semanas por el equipo de voluntarios y voluntarias que participa en el campamento de vigilancia y protección instalado en la playa, a la altura del Rincón de la Zofra.

La presencia de los investigadores y del personal voluntario ha permitido realizar un seguimiento constante del nido y preparar el dispositivo necesario para actuar durante la eclosión y garantizar la protección de las crías hasta su llegada al mar

La tortuga boba, especie en peligro de extinción, elige cuidadosamente las playas para desovar, y el hecho de que una nidada se haya encontrado en esta zona es motivo de celebración. Los voluntarios, comprometidos con la conservación, han estado monitorizando el lugar, asegurándose de que el proceso de eclosión se realice sin contratiempos.

El momento culminante ha llegado cuando los pequeños ejemplares comenzaron a emerger, arrastrándose hacia el mar. Llenos de emoción, los voluntarios y espectadores aplaudieron el nacimiento de estas tortugas, simbolizando la esperanza para la conservación de la especie y la importancia de proteger nuestros ecosistemas costeros.

24 horas al día de espera

Según un comunicado del Ayuntamiento, "no es verdad, como aseguran algunos agoreros, que todo está perdido en lo que respecta a la concienciación medioambiental de la humanidad".

"Al menos, no en El Campello, donde la vigilancia del nido ha sido constante, y se ha acrecentado en los últimos 10 días, con turnos de tarde y noche, que ya se han convertido en 24 horas al día ante el esperado nacimiento", explica la nota de prensa.

El campamento de vigilancia está al cargo de voluntarios y voluntarias integrados en la asociación de ámbito nacional “Ágoras climáticas”, que tiene como finalidad apoyar, difundir y concienciar a las administraciones públicas y a la población sobre el cambio climático y la necesidad de adoptar medidas que reviertan la situación.

“Ha sido increíble la expectación que se ha levantado”, destaca Susi Ivañez, coordinadora del operativo junto con Carlos Bernárdez, Pepe Huertas y José Miguel Gil. La asociación Xaloc aporta todo el material necesario para el campamento.

“En estos días hemos recibido muchas visitas, y hemos organizado una actividad semanal orientada a menores y adolescentes, a los que mediante juegos enseñamos a respetar la naturaleza, además del ciclo de vida y las amenazas que persiguen a las tortugas y la fauna marina en general por la contaminación y el cambio climático”.

Por el recinto vallado han pasado decenas de niños y jóvenes, algunos de ellos llegados de fuera de El Campello tras conocer la noticia. “La respuesta ha sido estupenda”.

Los voluntarios y voluntarias se han volcado “como nunca”, enfatiza Susi Ivañez. “Estábamos todos nerviosos, y los del turno de noche solían comentar que estaban deseando que el nacimiento les tocara a ellos. Y así ha sido.

Las concejalías de Turismo, Playas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Campello, a cargo de Marisa Navarro, Rafa Galván y Marcos Martínez respectivamente, han prestado su colaboración a la Asociación.

Ante el incremento de la anidación en nuestras costas, el Ayuntamiento, en colaboración con Ágoras Climáticas y la asociación Xaloc, organizó una jornada formativa técnica y ciudadana esencial para profesionales del sector y amantes del mar, centrada en una charla explicativa de Jesús Tomás, experto clave en los dispositivos de rescate y supervisión de nidos en nuestra costa.