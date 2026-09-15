Los cocineros coinciden: "El arroz al horno más rico necesita 2 partes de caldo de cocido por 1 de arroz y se hace en cazuela"

El arroz al horno encuentra parte de su secreto en la proporción de caldo y arroz y en la cazuela de barro donde se cocina. La receta de Turismo de la Comunitat Valenciana establece que se deben añadir dos partes de caldo por cada parte de arroz y propone terminar la cocción en el horno, a 250 grados, durante 20 o 30 minutos.

La riqueza gastronómica de la Comunidad Valenciana tiene en los arroces uno de sus grandes referentes. Junto a la paella y la fideuà, el arroz al horno forma parte de una tradición culinaria vinculada a las comidas familiares y las celebraciones. En la provincia de Alicante, la receta es típica sobre todo de los hogares de la comarca de la Vega Baja.

Con la llegada de los meses en los que apetecen platos más contundentes, esta preparación se convierte en una opción para disfrutar de la cocina de siempre. Su combinación de arroz, carne, embutido, garbanzos y verduras da como resultado un plato saciante y lleno de sabores.

Un arroz con historia

Turismo de la Comunitat Valenciana destaca que el arroz al horno es "una receta deliciosa" y también "un plato realmente bonito, de presentación espectacular". La entidad lo sitúa entre las preparaciones más destacadas de la gastronomía valenciana.

La receta también recuerda que este plato recibe el nombre de 'arròs passejat' o arroz paseado. La denominación hace referencia a la costumbre de llevar la cazuela, una vez preparados los pasos previos, hasta el horno de pan del barrio para completar la cocción.

La característica cazuela plana de barro es, por tanto, parte de la identidad de esta elaboración. En ella se reúnen el arroz, el caldo y el resto de ingredientes antes de entrar en el horno, donde el plato termina de hacerse.

La Comunitat Valenciana cuenta con distintas versiones de esta receta, aunque la propuesta de Turismo de la Comunitat Valenciana incluye una combinación de ingredientes que permite preparar un arroz al horno tradicional y convincente.

Los ingredientes

La receta está pensada para cuatro raciones y requiere aproximadamente una hora de preparación. Entre sus ingredientes principales se encuentran 4 tiras de panceta, 16 trozos de costilla y 4 morcillas.

También incorpora 4 láminas de patata, 4 rodajas de tomate, 1 cabeza de ajos y 250 gramos de garbanzos. Para el sofrito se utilizan además 100 gramos de tomate natural rallado.

El arroz se acompaña de un caldo de cocido elaborado con huesos de cerdo, huesos de ternera, cebollas, zanahorias, gallina y apio verde, además de colorante y sal fina. La receta establece que se añaden 80 gramos de arroz por persona en crudo.

Así se prepara la receta

El primer paso consiste en precalentar el horno durante 10 minutos a 250 grados. Mientras tanto, se prepara el sofrito de tomate y se añaden los garbanzos junto a un diente de ajo. La receta recuerda que los garbanzos deben estar en remojo desde la noche anterior.

A continuación, se sofríen la panceta y la costilla, que se reservan junto con los ajos. En una cazuela de barro se incorpora el sofrito de garbanzos con el tomate y se añade el arroz.

El siguiente paso es agregar el caldo caliente en una proporción de dos partes de caldo por una de arroz. La receta indica que se debe remover el arroz con el caldo antes de incorporar el resto de ingredientes.

Después se añaden la panceta, la costilla, las rodajas de tomate y patata y los ajos. Antes de introducir la cazuela en el horno, se prueba el punto de sal.

La cocción final se realiza a 250 grados durante 20 o 30 minutos, hasta que no quede caldo y el arroz esté cocido. El resultado es un plato aromático, sabroso y de presentación característica, que Turismo de la Comunitat Valenciana define como "una maravilla que te conquistará desde el primer bocado".