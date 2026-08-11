Los expertos en aire acondicionado coinciden: "Si suelta agua, no es por el frio, es por la humedad"

¿Alguna vez has notado que tu aire acondicionado suelta más agua que otras veces? Uno de los reflejos comunes ante esta situación es la de comprobar la temperatura y subirla, pensando que la acumulación de agua se debe a la temperatura baja del aparato.

Sin embargo, Manu Pérez, propietario de Milar Novelsax, en Novelda, explica que la causa principal suele encontrarse en la humedad presente en el ambiente.

"Si tira más agua por el desagüe es porque hay mucha humedad", señala el comerciante. Según explica, el funcionamiento del aparato provoca que la humedad del aire se condense y termine siendo evacuada a través del sistema de desagüe.

Por eso, la cantidad de agua puede variar notablemente de un día a otro, aunque el aparato se utilice con la misma configuración.

Más agua en los días húmedos

El propietario de Milar Novelsax utiliza un ejemplo cotidiano para explicar este fenómeno. "Una botella de ocho litros puede llenarse en una hora o en dos horas y, otros días, cuando no hay humedad, quizá no tire más que en cuatro horas", afirma.

La diferencia, según precisa, no está necesariamente en los grados seleccionados en el mando, sino en la humedad que hay dentro de la vivienda. En las zonas costeras, donde el ambiente suele ser más húmedo, este efecto puede resultar especialmente visible.

"Depende siempre de la humedad que haya en la vivienda", insiste Manuel. En esos días, además de producir más agua, las tuberías y otros elementos del aparato pueden presentar condensación. Es lo que popularmente se conoce como que el aire acondicionado "suda".

El agua debe evacuarse correctamente

Manuel advierte de que el agua del aire acondicionado no debe caer libremente a la calle. La instalación debe contar con un sistema adecuado para recogerla y evacuarla, de acuerdo con la normativa y las condiciones establecidas por cada ayuntamiento.

En ocasiones, explica, el problema puede deberse a una instalación defectuosa. También puede aparecer con el paso del tiempo, cuando los tubos de plástico se deterioran por la exposición al sol, se rompen o se desprenden. Incluso un acto de vandalismo puede dañar la goma o la tubería del desagüe.

"A la menor señal de que está perdiendo agua, hay que solucionarlo cuanto antes", recomienda. La revisión debe realizarla un instalador profesional, especialmente cuando el agua empieza a caer por un lugar distinto al previsto o aparece dentro de la vivienda.

La humedad también afecta

El exceso de humedad no solo influye en la cantidad de agua que produce el aparato. También modifica la sensación térmica en el interior de la casa. Como explica Manuel, no es lo mismo soportar un calor seco que un calor húmedo, ya que la humedad hace que el ambiente resulte más pesado y la sensación de calor sea mayor.

Los equipos de aire acondicionado incorporan una función de deshumidificación, aunque el comerciante diferencia este proceso del funcionamiento de un deshumidificador específico. "La máquina hace un proceso de deshumidificar, pero es muy distinto de un deshumidificador", apunta.

Por tanto, que un aparato expulse más agua en determinados días no significa necesariamente que esté averiado. En muchos casos, es una señal de que está retirando del ambiente una mayor cantidad de humedad.

El problema aparece cuando el agua no se conduce correctamente o comienza a caer en lugares donde no debería.