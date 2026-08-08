Ester Rodríguez, veterinaria: "Para vivir con un gato teniendo alergia, ten una buena aspiradora y usa este producto"

Una señora alergica a los felinos, con un gato en la espalda. iStock

La alergia a los gatos no siempre obliga a renunciar a convivir con ellos, aunque sí requiere extremar la higiene y mantener una rutina constante de cuidados.

Cepillar al animal, retirar el pelo del hogar y recurrir a productos específicos son algunas de las medidas que pueden facilitar el día a día a las personas alérgicas.

"Convivir con un gato teniendo alergia es estar pendiente todo el día de cepillarlo y pasar la aspiradora", explica Ester Rodríguez, veterinaria en Alicante.

Según detalla, la limpieza debe convertirse en una tarea habitual, especialmente en los hogares donde vive una persona sensible a los alérgenos que desprenden los animales.

En el caso de los gatos de pelo largo, algunos tutores optan por mantenerlos rasurados durante todo el año para reducir la acumulación y dispersión del pelo. Si el animal tiene el pelo corto, la recomendación pasa por realizar un cepillado continuo.

"Los tutores que tenemos con alergia los mantienen pelados todo el año si es de pelo largo; si es de pelo corto, necesitan un cepillado continuo", señala la veterinaria.

La aspiradora también adquiere un papel protagonista. Rodríguez apunta que, en determinados casos, puede ser necesario utilizarla incluso dos veces al día, sobre todo en las zonas de la casa donde el gato pasa más tiempo.

Sofás, camas, alfombras y otros textiles pueden acumular pelo y partículas, por lo que conviene prestar una atención especial a estos espacios.

Facilitar la convivencia

Además de la limpieza y el cepillado, Ester Rodríguez menciona un producto específico para estos casos: Vetriderm.

Se trata de una solución destinada a ayudar a reducir la presencia de alérgenos en el entorno del animal y que puede incorporarse a la rutina de cuidados, siempre siguiendo las indicaciones de uso y consultando previamente con un profesional.

La veterinaria recuerda que, pese a estas medidas, algunas personas terminan tomando la decisión de separarse de sus mascotas debido a la alergia. "Y luego están los que se desprenden de la mascota por este problema", lamenta.

La convivencia entre una persona alérgica y un gato puede exigir más dedicación, pero una higiene constante, el cepillado frecuente y una correcta limpieza del hogar pueden contribuir a hacerla más llevadera.

En cualquier caso, si los síntomas persisten o son intensos, lo recomendable es consultar tanto con un especialista médico como con el veterinario del animal.

Más problemas en verano

La alergia no solo afecta a las personas. Durante los meses de verano también aumentan las consultas veterinarias relacionadas con problemas dermatológicos en los animales.

"En verano lo que más vienen son problemas de piel por alergias, que en esta época aumentan notablemente", explica Rodríguez.

El calor, la exposición a determinados elementos ambientales y la mayor presencia de alérgenos pueden favorecer la aparición de picores, irritaciones y otras alteraciones cutáneas.

Ante cualquier síntoma, la veterinaria aconseja valorar el caso de forma individual y evitar aplicar productos sin orientación profesional.