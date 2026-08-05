El Muelle Live encara los próximos meses con una programación que reunirá a grandes nombres de la música

Alicante se prepara para vivir uno de los veranos musicales más destacados con la programación de El Muelle Live, que reunirá durante los próximos meses a algunos de los artistas más importantes del panorama nacional e internacional en un escenario único frente al mar.

Tras el éxito de convocatoria de la temporada, con el concierto de Fontaines D.C. del próximo 11 de agosto con todas las entradas agotadas, el recinto afronta las próximas semanas con una programación para todos los públicos que abarca desde el rock y el pop hasta los grandes espectáculos homenaje y propuestas familiares.

La primera gran cita será la de Loquillo, que actuará el 15 de agosto con su gira Corazones Legendarios 2026. Después de más de 45 años de trayectoria, el artista repasará los grandes himnos de su carrera en un espectáculo donde el rock and roll volverá a ser el gran protagonista.

El 21 de agosto llegará ABBA Revolution Tour – The New Experience, un espectáculo que revive la magia del mítico grupo sueco con músicos en directo, una cuidada producción y clásicos como Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo o Gimme! Gimme! Gimme!.

Al día siguiente, el 22 de agosto, Sergio Dalma presentará Ritorno A Via Dalma, un proyecto con el que celebra el decimoquinto aniversario de una de las etapas más especiales de su carrera y vuelve a rendir homenaje a la música italiana.

El 23 de agosto El Muelle Live ofrecerá una doble propuesta. Por la tarde, Luli Pampin presentará El Libro Musical, un espectáculo familiar repleto de canciones, aventuras e imaginación para disfrutar con los más pequeños.

Esa misma noche, Great Straits traerá a Alicante uno de los mejores homenajes europeos a Dire Straits, recreando con gran fidelidad algunos de los himnos más emblemáticos de la banda británica.

El 27 de agosto llegará una de las noches más esperadas del verano con una nueva edición de Los Atardeceres del Muelle con David Otero, Marlena y Hey Kid, tres de las propuestas más destacadas del pop español actual que compartirán escenario en una cita única frente al Mediterráneo, desde las 19h con sesiones dj y a continuación los conciertos.

La programación continuará en septiembre con la llegada de Vanesa Martín, que presentará Casa Mía Tour 2026 el 11 de septiembre, y Pablo López, que hará parada en Alicante el 13 de septiembre con su nueva gira El Niño del Espacio en Concierto 2026.

El rock volverá a cobrar protagonismo el 25 de septiembre con M-Clan, que celebrará su 30 Aniversario repasando los grandes éxitos de su carrera, antes de recibir, un día después, a una auténtica leyenda de la música en español: Raphael, que llegará el 26 de septiembre con Raphaelísimo, un espectáculo que reúne los temas más emblemáticos de una trayectoria irrepetible.

La programación continuará el 11 de octubre con Niña Pastori, que presentará en directo Color Fania, un espectáculo en el que fusiona la esencia del flamenco con sonidos latinos y de raíz sin dejar de lado los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.

El calendario de conciertos se prolongará hasta noviembre con la actuación de Ruslana, que llegará el 6 de noviembre con su Tour 2026, consolidada como una de las artistas emergentes con mayor proyección del panorama nacional y reafirmando la apuesta de El Muelle Live por ofrecer una programación estable más allá de los meses estivales.

Un día después, el 7 de noviembre, Así Canta Jerez en Navidad ofrecerá uno de los espectáculos navideños más aclamados del país, llevando al escenario la esencia de las tradicionales zambombas jerezanas bajo la dirección musical de Luis de Perikín. Una propuesta que une flamenco, villancicos y tradición para dar la bienvenida a la época navideña.

El Muelle Live, un enclave

Situado en el Puerto de Alicante, El Muelle Live se ha consolidado como uno de los espacios de referencia para la celebración de conciertos y eventos culturales al aire libre. Su ubicación frente al Mediterráneo y su propuesta de ocio, música y gastronomía han contribuido a convertir el recinto en uno de los enclaves más singulares de la ciudad.

La experiencia se complementa con El Muelle Box, la zona gastronómica del recinto, que reúne diferentes propuestas culinarias y espacios de restauración para acompañar la programación musical.

Con esta programación, El Muelle Live continúa reforzando su apuesta por ofrecer conciertos de artistas nacionales e internacionales para públicos muy diversos, consolidándose como uno de los grandes escenarios musicales del Mediterráneo.

Toda la programación actualizada y la venta de entradas para los diferentes eventos están disponibles en la web oficial www.elmuellelive.com

Agenda al completo

La programación de El Muelle Live presenta las siguientes fechas y artistas confirmados hasta la fecha:

11 de agosto: Fontaines D.C.

15 de agosto: Loquillo.

21 de agosto: ABBA 'The New Experience'.

22 de agosto: Sergio Dalma.

23 de agosto: Luli Pampin.

23 de agosto: Great Straits 'The Great Songs of Dire Straits'.

27 de agosto: David Otero + Marlena + Hey Kid.

11 de septiembre: Vanesa Martín.

13 de septiembre: Pablo López.

25 de septiembre: M-Clan.

26 de septiembre: Raphael.

11 de octubre: Niña Pastori.

6 de noviembre: Ruslana.

7 de noviembre: Así canta Jerez en Navidad