Arranca el concurso de castillos de fuegos artificiales de Alicante: fechas, horarios y pirotecnias participantes

El concurso de castillos de fuegos artificiales toma el relevo de los actos oficiales de Hogueras y convertirá la playa de El Postiguet en el epicentro de las noches festivas hasta el próximo 29 de junio.

La cita arranca este jueves con el disparo de la Pirotecnia Zaragozana, que inaugurará la competición a partir de la medianoche.

La principal novedad de esta edición es el traslado del punto de lanzamiento al entorno del Paseíto de Ramiro, una ubicación que permitirá seguir el espectáculo desde la arena de la playa.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, destaca que este emplazamiento "es el más idóneo para que se puedan contemplar los castillos de fuegos artificiales desde la arena, como es tradición".

La edil anima tanto a alicantinos como a visitantes a disfrutar de las cinco noches de fuegos artificiales previstas en el concurso. En este sentido, asegura que los espectáculos "estamos seguros de que, un año más, nos dejarán a todos boquiabiertos y pondrán el mejor de los broches a unas Hogueras memorables".

La zona habilitada para el público en la playa contará con una superficie aproximada de 21.000 metros cuadrados, según las estimaciones municipales. Además, los castillos podrán contemplarse desde distintos puntos del litoral alicantino.

El área de visión abarcará desde el paseo de los Mártires de la Libertad hasta la zona de Puertoamor, en Entreplayas, lo que permitirá que miles de personas sigan cada noche los espectáculos pirotécnicos desde diferentes enclaves de la fachada marítima de Alicante.

El calendario arranca este jueves, 25 de junio, con Pirotecnia Zaragozana. El 26 de junio, será el turno de Pibierzo; el 27 de junio, Hermanos Ferrández; el 28 de junio, Pirotecnia Alto Palancia, y el 29 de junio, Fuegos Artificiales del Mediterráneo.

El concurso de castillos de fuegos artificiales, que este año cumple su 37 edición, establece una duración mínima para cada disparo de 15 minutos, sin contar los tres truenos de aviso.

Presupuestados cada uno de ellos en 19.000 euros, se deberán efectuar ininterrumpidamente. El calibre máximo de los artificios pirotécnicos será de 175 mm sin carcasas ni cambios de repetición. Se podrán disparar, no obstante, carcasas de cambios de repetición de calibres que no superen los 125 mm.

El conjunto de los artificios pirotécnicos que conformen la secuencia de disparo deberá igualar o superar los 350 kg NEC. Los fuegos serán, principalmente, aéreos. Los artificios pirotécnicos se orientarán, siempre, al mar. La ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.