Estas son las playas de Alicante donde está permitido y donde no encender hogueras en la noche de San Juan

La tradicional noche de San Juan, uno de los momentos más esperados de las Hogueras de Alicante, no permite hacer fuego en todas las playas de la provincia.

Mientras algunos municipios mantienen la prohibición, otros han habilitado zonas específicas o autorizan las hogueras bajo medidas de seguridad.

Las Hogueras de Alicante ya llenan de ambiente la ciudad del 20 al 24 de junio. Sin embargo, una de las citas más esperadas de estas fiestas llegará en la noche del 23 al 24 de junio con la celebración de San Juan.

La tradición invita a reunirse en la playa para saltar las hogueras, darse un baño en el mar a medianoche y pedir un deseo para atraer la buena suerte.

No obstante, quienes quieran mantener esta costumbre deben tener en cuenta que cada vez son más los ayuntamientos que prohíben encender fuego en la arena o limitan esta práctica a espacios concretos.

Estos son algunos de los municipios de la provincia de Alicante y las normas que aplican este año.

Alicante: prohibidas las hogueras

El Ayuntamiento de Alicante mantiene un año más la prohibición de encender hogueras, hacer fogatas o celebrar botellón en todas las playas del municipio durante la noche de San Juan.

Para garantizar el cumplimiento de esta medida, la Policía Local desplegará un operativo con alrededor de un centenar de agentes que impedirán el acceso a los arenales con leña y botellas de cristal.

El objetivo es evitar problemas de seguridad y suciedad, además del riesgo que suponen los restos de objetos cortantes para los usuarios de las playas en los días posteriores.

Santa Pola

Santa Pola sí permitirá encender hogueras, aunque únicamente en dos espacios delimitados ubicados en las playas de Levante y Gran Playa.

Fuera de estas áreas estará totalmente prohibido hacer fuego. Además, no se podrá cocinar con brasas ni consumir bebidas alcohólicas. Un dispositivo formado por 36 agentes de la Policía Local, con apoyo de la Guardia Civil, vigilará el cumplimiento de las normas y controlará el acceso al resto de playas del municipio.

Elche: prohibición total

Las playas de Elche volverán a tener prohibidas las hogueras durante la noche de San Juan.

El operativo especial contará con 45 agentes de la Policía Local, además de drones.

Benidorm

Benidorm mantiene la tradición y permitiráencender hogueras en sus playas durante la noche de San Juan.

El dispositivo de seguridad contará con 13 agentes de la Policía Local para controlar la zona, aunque a partir de las 2:00 horas comenzarán las labores de limpieza.