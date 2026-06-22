Chi Kung, cultura y excursiones inclusivas: la nueva receta de los vecinos de Benalúa para el envejecimiento activo

La soledad no deseada es una realidad que, en algún momento de la vida, cualquiera puede experimentar. Sin embargo, son las personas mayores quienes la sufren con mayor frecuencia. Los hijos forman su propia familia, el hogar se queda vacío y, en muchos casos, las limitaciones de salud o movilidad hacen todavía más difícil mantener una vida social activa.

Frente a esta situación, un grupo de vecinos de Benalúa ha decidido actuar. Hace apenas unas semanas que nació la Asociación de Personas Mayores de la Plaza de Benalúa, una iniciativa que busca convertir el espacio público en un punto de encuentro donde compartir tiempo, conversar y recuperar el contacto con otras personas.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hablamos con uno de sus fundadores y portavoz, Antonio Pérez, precisamente en el lugar donde comienza todo: la Plaza Navarro Rodrigo.

Bajo la sombra de sus árboles, cada lunes, la plaza deja de ser únicamente un espacio de paso para convertirse en un lugar donde combatir una de las grandes epidemias silenciosas del envejecimiento: la soledad no deseada.

Para sus impulsores, la plaza representa mucho más que un espacio urbano. "Nosotros queremos poner en valor lo que es la plaza como lugar de encuentro, lugar de donde está la vida, donde se produce la sociabilidad", explica Antonio Pérez.

La entidad nace tras detectar la elevada presencia de personas mayores en el barrio y la necesidad de ofrecer alternativas para favorecer un envejecimiento activo y saludable.

Pero, sobre todo, pretende hacer frente a una realidad que muchas veces permanece oculta.

"A veces la soledad se vive en situaciones que no se detectan, y hay también como reticencias a expresar que estás solo", reconoce.

Por ello, considera que toda la sociedad debe implicarse para identificar estos casos y acompañar a quienes más lo necesitan.

El Chi kung de los lunes

La primera actividad organizada por la asociación es una sesión gratuita de Chi kung que se celebra todos los lunes a las 10.00 horas en la Plaza Navarro Rodrigo.

No existe límite de edad ni es necesario tener una condición física determinada para participar. Las clases están adaptadas a cualquier persona y son impartidas por una monitora voluntaria.

Además de los beneficios físicos, como mejorar el equilibrio y ayudar a prevenir caídas, la actividad sirve como excusa para conversar y crear nuevos vínculos. Después de la sesión, muchos participantes prolongan la mañana compartiendo un refresco en alguna terraza cercana.

"Los fines de semana sabes que la actividad baja mucho y que la soledad puede evidenciarse o parecerse más", explica Antonio Pérez.

Excursiones inclusivas

Uno de los proyectos más ambiciosos de la asociación consiste en organizar excursiones completamente accesibles para personas con movilidad reducida.

La idea surge al comprobar que muchas personas mayores renuncian a participar en viajes porque no pueden seguir el ritmo habitual de este tipo de actividades.

Para evitarlo, diseñan salidas con horarios más cómodos, utilizando autobuses con plataforma elevadora y ofreciendo acompañamiento desde la propia vivienda del participante cuando sea necesario.

Aunque por el momento, no han hecho ninguna ruta, sí que planean ponerlas pronto en marcha.

La asociación también planea la organización de rutas culturales accesibles por los museos de Alicante, con el mismo objetivo: que ninguna persona deje de participar por no poder desplazarse sola.

"Esa es la historia que nosotros queremos escribir ahora en Benalúa", afirma.

Una asociación de voluntarios

Aunque la entidad acaba de comenzar su andadura y cuenta con alrededor de una veintena de socios, el voluntariado constituye uno de sus principales pilares.

No existe una edad mínima o máxima para formar parte de la asociación. El único requisito es compartir el compromiso de ayudar a quienes más lo necesitan.

Para desarrollar su actividad, la Asociación de Personas Mayores de la Plaza de Benalúa recibe apoyo técnico y dispone de espacios cedidos por el Centro de Asociaciones y Voluntariado del Ayuntamiento de Alicante, además del respaldo de Aguas de Alicante.

También colabora con entidades como Fundación Fisat Salesianos, Cocemfe y La Nueva Escuela de Voluntariado, y ya forma parte del Registro de Entidades de Voluntariado de la Generalitat Valenciana.