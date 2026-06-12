Ricardo, la mejor nota de la PAU 2026 en la Comunidad Valenciana: "Estudiaré Medicina como mi padre"

Ricardo y su madre Sonia el día de su graduación. Cedida

Las notas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en la Comunitat Valenciana se han hecho públicas este viernes a las 13:00 horas, dejando nombres propios y, sobre todo, nervios a flor de piel entre miles de estudiantes.

Entre ellos destaca Ricardo Isaías Regalado Ferrández, natural de Alicante y residente en Torrevieja, que ha obtenido un 13,92, la mejor calificación de toda la comunidad.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con él, pocos minutos después de que recibiera la felicitación de la consellera Carmen Ortí

El joven reconoce que todavía no asimila lo ocurrido y que vive el momento con una mezcla de sorpresa y emoción. "Estoy muy nervioso", admite, tras una jornada en la que consultó sus resultados como cualquier otro estudiante a la una de la tarde.

De hecho, es su madre, Sonia, la primera que coge el teléfono y no puede evitar echarse a llorar de emoción cuando se le pregunta por su hijo, la mejor nota de toda la Comunidad Valenciana.

En lo más alto: 13,92

Ricardo confiesa que esperaba una nota alta, pero no hasta este punto. Su previsión inicial rondaba el 13,1 o 13,2, apoyado en su buen expediente académico.

Sin embargo, el resultado ha superado cualquier expectativa. "No me imaginaba para nada un rozar el 14", afirma con sinceridad, todavía impactado por la calificación obtenida en el centro Las Carmelitas de Torrevieja. "Estamos que no nos lo creemos", afirma.

Un homenaje a su padre

Ricardo lo tiene claro: quiere estudiar Medicina en la Universidad Miguel Hernández (UMH), en el campus de Sant Joan d'Alacant.

Una decisión marcada por la emoción y la memoria familiar, ya que su padre era médico y falleció cuando él tenía solo dos años.

El joven explica que seguir ese camino es también una forma de homenaje. Dedicarse a su pasión es su "forma de rendirle cierta memoria", asegura.

Además, añade que su padre estudió en la misma facultad, lo que refuerza aún más su decisión. Por ahora, no se decanta por una especialidad concreta y prefiere descubrirla durante la carrera.

Las claves del éxito

El estudiante atribuye su éxito a la constancia mantenida durante todo el curso, apoyada en el sistema de exámenes acumulativos de su colegio, que le permitió llegar preparado a la PAU.

También destaca la importancia de la planificación. En su caso, insiste en que es clave "pautarse objetivos realistas e ir progresivamente aumentando la intensidad de estudio porque no se puede pasar de cero a 100 ni de 100 a cero".

Fútbol, familia y una celebración

Más allá de los estudios, Ricardo se define como un gran aficionado al fútbol y "gran forofo del Real Madrid". Una pasión que compagina con su vida académica.

Antes de terminar, subraya la importancia del entorno que le ha acompañado durante todo el proceso. Dedica su logro a su madre, su familia y sus amigos, y resume todo en una idea clara: "cuando todo confluye en un mismo objetivo, el éxito está asegurado".

Ahora, con la presión ya liberada, solo piensa en desconectar. Celebrará su éxito saliendo de fiesta con sus amigos durante el fin de semana.