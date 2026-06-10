Una notaria avisa: "Incluir a tu hijo como titular en tu cuenta bancaria no es, por sí solo, una donación"

La notaria con despacho en Alicante, María Cristina Clemente Buendía, aclara que añadir a un hijo como cotitular de una cuenta o ingresar dinero privativo en una cuenta compartida no implica automáticamente tener que tributar por una donación.

La clave está en la intención de las partes y en el uso que se vaya a dar a esos fondos.

Las donaciones entre padres e hijos son una operación habitual en España, especialmente cuando los progenitores quieren ayudar económicamente a sus descendientes a afrontar la compra de una vivienda, uno de los mayores desembolsos a los que se enfrentan muchas familias.

Precisamente por ello, las notarías reciben con frecuencia consultas relacionadas con la fiscalidad de estas ayudas económicas. Una de las dudas más habituales tiene que ver con las cuentas bancarias compartidas y si el simple hecho de incorporar a un hijo como cotitular supone una donación a efectos tributarios.

Qué dice Hacienda

La notaria María Cristina Clemente Buendía ha abordado esta cuestión en un vídeo para redes sociales. Según explica la autora del pódcast 'Doy Fe', Hacienda ha vuelto a ratificar recientemente cuál es su criterio respecto a la fiscalidad de las cuentas bancarias compartidas.

La experta señala que la Dirección General de Tributos ha respondido a dos consultas formuladas durante el mes de febrero. En una de ellas, una madre preguntaba si añadir a su hijo como cotitular de sus cuentas bancarias podía considerarse una donación.

En la otra, un ciudadano planteaba la misma cuestión después de ingresar en una cuenta compartida con su cónyuge el dinero obtenido por la venta de un bien privativo.

La respuesta del organismo fue la misma en ambos casos. Tal y como recoge la notaria, la resolución establece: "No, salvo que vaya acompañado de los requisitos para que deba considerarse donación".

La intención de los titulares

A partir de esta respuesta, Clemente Buendía explica que el elemento fundamental para determinar si existe o no una donación es la verdadera intención de quienes comparten la cuenta o los fondos.

Según detalla, cuando el objetivo es simplemente facilitar la gestión del dinero y permitir que varias personas puedan operar con la cuenta, sin que ello implique transmitir la propiedad de esos fondos, no se produce una donación.

En este sentido, la notaria aclara que el hecho de que un hijo figure como cotitular no significa necesariamente que pase a ser propietario del dinero depositado en la cuenta.

Lo mismo ocurre cuando uno de los cónyuges ingresa dinero procedente de un bien privativo en una cuenta común.

Cuándo sí

No obstante, la situación cambia cuando detrás de la operación existe una voluntad real de transmitir el dinero a otra persona y, especialmente, cuando se pretende evitar el pago de impuestos asociados a una donación formal.

La notaria advierte de que Hacienda sí puede considerar que existe una donación si la finalidad es que el hijo utilice esos fondos para pagar la entrada de una vivienda o de un vehículo sin asumir la tributación correspondiente.

Del mismo modo, también podría apreciarse una donación cuando el dinero privativo de uno de los cónyuges se utiliza para adquirir conjuntamente una vivienda a nombre de ambos, generando así un beneficio patrimonial para la otra parte.

Por ello, la profesional insiste en la importancia de analizar cada caso concreto antes de realizar movimientos bancarios de este tipo y contar con asesoramiento especializado para evitar problemas futuros con la Administración tributaria.