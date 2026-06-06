Este es el apellido valenciano que está a punto de desaparecer junto a otros 12 en España: nace de un pequeño pueblo

Los apellidos son mucho más que una combinación de letras en un documento de identidad. Son una huella de la historia, una pista sobre el origen de una familia y, en muchos casos, el último vestigio de pueblos, oficios y tradiciones que se remontan siglos atrás. Sin embargo, algunos están cerca de desaparecer para siempre, y uno de ellos es valenciano.

Un estudio elaborado por la plataforma genealógica MyHeritage ha identificado 13 apellidos de la Península Ibérica que se encuentran en riesgo de extinción debido al reducido número de personas que los conservan. Entre ellos figura uno con profundas raíces valencianas: Sogorb.

Este apellido tiene su origen en la histórica ciudad de Segorbe, en la provincia de Castellón. Se trata de un apellido toponímico, es decir, nacido a partir del nombre de un lugar geográfico. Durante siglos fue habitual que las personas adoptaran como apellido el municipio del que procedían, una práctica que permitió identificar el origen de familias que emigraban a otras comarcas o territorios.

Hoy, sin embargo, Sogorb forma parte de una reducida lista de apellidos cuya continuidad generacional se encuentra amenazada.

Segorbe es una localidad donde el patrimonio arquitectónico, cultural y gastronómico se unen a grandes fiestas que llenan sus calles de tradición y bullicio. Su castillo es su mayor reclamo, y, aunque tiene origen árabe, durante los siglos XIV y XV creció y se transformó, integrándose después en calles y casas debido al desarrollo del municipio y el propio paso del tiempo.

La desaparición del apellido autóctono responde a múltiples factores. La despoblación de determinadas zonas rurales, la reducción del número de descendientes, los cambios en las estructuras familiares y la progresiva concentración de la población en grandes áreas urbanas han provocado que algunos linajes queden limitados a muy pocas ramas familiares.

El caso valenciano comparte protagonismo con otros apellidos repartidos por toda España. Entre ellos aparecen Zuzunaga y Urriaga, de origen vasco; Pedrafita y Teixugueira, vinculados a Galicia; o Ginebrosa, relacionado con la localidad turolense de La Ginebrosa. También figuran apellidos especialmente singulares como Anteportamlatinam, una herencia directa del latín medieval considerada una rareza dentro de la genealogía española.

La lista se completa con Manteiro, Vacelar, Jubitero, Arcea, Esmeriz y Pucho, todos ellos ligados a antiguos oficios, accidentes geográficos o núcleos de población que marcaron la identidad de quienes los portaron durante generaciones.

Los expertos en genealogía recuerdan que la desaparición de un apellido no implica necesariamente la extinción de una familia, pero sí supone la pérdida de una parte del patrimonio cultural e histórico de un territorio.