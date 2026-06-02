El pueblo perfecto para el verano: 25 km de aguas cristalinas y rutas entre acantilados de 160 metros

Una mujer haciendo fotos en una ruta en el Cabo de San Antonio Jávea. Shutterstock

Quien busca un destino de verano con mar transparente, paisajes casi intactos y rutas donde el Mediterráneo se asoma desde alturas de vértigo tiene una respuesta clara en la provincia de Alicante.

Junio, además, se convierte en un momento especialmente interesante para recorrerla, ya que el clima ya invita al baño y a la vida al aire libre, pero sin las aglomeraciones típicas de julio y agosto.

En ese equilibrio perfecto entre calor y calma aparece Jávea, un enclave que condensa como pocos la esencia del litoral alicantino.

En el corazón de la Marina Alta, Jávea, -Xàbia en valenciano-, se abre entre el macizo del Montgó y un litoral que se extiende durante unos 25 kilómetros de calas, playas y acantilados esculpidos por el tiempo.

Su luz, sus aguas cristalinas y su mezcla de naturaleza y vida mediterránea han convertido este municipio en uno de los más atractivos del verano en la Comunitat Valenciana.

25 km de costa

La popular cala Barraca Shutterstock

Las calas son uno de los grandes motivos de su fama. Entre ellas destaca la Cala del Portitxol o Cala de la Barraca, una de las más fotografiadas de la provincia, con su característica puerta azul y la pequeña isla que se alza frente a la orilla.

Se trata de una ensenada amplia, de unos 900 metros, donde el agua destaca por su tonalidad intensa y su transparencia, aunque en temporada alta su popularidad obliga a regular el acceso y a madrugar si se quiere disfrutar con cierta tranquilidad.

Cala del Portitxol no es la única joya del litoral de Jávea. La Granadella, la Sardinera, la del Tangó o la de Ambolo completan un catálogo natural en el que el snorkel y el buceo encuentran un escenario casi perfecto.

Frente a la costa, la Isla de Portitxol añade un atractivo extra: un pequeño enclave rodeado de vida marina, muy apreciado por quienes buscan sumergirse en un Mediterráneo aún sorprendentemente vivo.

Pero Jávea no se entiende solo desde el agua. Su casco urbano conserva ese ritmo pausado de los pueblos mediterráneos donde perderse entre calles estrechas sigue siendo un plan en sí mismo.

Panorámica de Jávea.

Ruta del Puerto

Para los amantes del senderismo, el entorno del Cabo de San Antonio ofrece una de las rutas más accesibles y espectaculares de la zona.

"Una bonita y corta ruta cerca del mar", así describe la Generalitat Valenciana a la ruta número 9 del Puerto de Jávea al Cabo de San Antonio.

Se trata de un recorrido lineal de unos 1,7 kilómetros, de dificultad media y con una duración aproximada de 45 minutos, que asciende desde el puerto hasta alcanzar los 161 metros de altitud.

El camino arranca junto a la zona del Racó del Tangó, donde el mar aparece como una postal de aguas limpias que invitan al baño incluso antes de empezar la subida.

A medida que la senda gana altura, el entorno se transforma. El sendero atraviesa una pinada de pino carrasco bien conservada, acompañada por un matorral mediterráneo donde aparecen especies como el romero, el tomillo o el lentisco. Es un paisaje que resume el equilibrio entre mar y montaña tan característico de este tramo de costa.

El final del recorrido llega hasta un mirador situado a escasos 100 metros del faro del Cabo de San Antonio.

Desde allí, la vista se abre sobre los acantilados, donde el mar golpea la base de las paredes rocosas en un contraste que impresiona incluso a quienes ya creen haberlo visto todo en la costa alicantina. Es uno de esos puntos donde el Mediterráneo parece, por un momento, más grande de lo habitual.

Con calas de postal, rutas entre alturas de vértigo y una gastronomía que mira directamente al mar, Jávea confirma por qué se ha convertido en uno de los destinos más deseados del verano.