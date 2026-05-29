Es oficial: la ley prohíbe rotundamente que los menores de 18 años trabajen en el turno de noche

Los menores de edad no pueden trabajar en horario nocturno en España. Así lo establece el Estatuto de los Trabajadores, que fija una serie de límites laborales para proteger la salud, la seguridad y la formación de los jóvenes menores de 18 años.

Cada vez es más habitual que muchos adolescentes compaginen sus estudios con pequeños trabajos para ganar independencia económica, adquirir experiencia o empezar a gestionar su propio dinero. Esta primera toma de contacto con el mundo laboral puede aportar responsabilidad, autonomía y aprendizaje.

Sin embargo, la legislación española pone límites claros para evitar abusos o situaciones que puedan perjudicar el desarrollo físico, académico o personal de los menores. Por ello, la normativa laboral recoge varias restricciones específicas para los trabajadores que aún no han alcanzado la mayoría de edad.

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015, deja clara la prohibición del trabajo nocturno para menores de 18 años. En concreto, el artículo 6 señala que "los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos".

La norma también establece que estos jóvenes tampoco podrán desempeñar "aquellas actividades o puestos de trabajo respecto a los que se establezcan limitaciones a su contratación" por cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Ni horas extra

El Estatuto de los Trabajadores añade otra limitación importante para este colectivo. La ley recoge expresamente que "se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años".

Además, la normativa recuerda que los menores de 16 años ni siquiera pueden acceder al mercado laboral de forma general. El texto legal indica que "se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años".

La legislación contempla únicamente una excepción relacionada con el mundo del espectáculo. El artículo 6 recoge que la participación de menores de 16 años en espectáculos públicos solo puede autorizarse "en casos excepcionales por la autoridad laboral".

En estos supuestos, la ley exige que esa actividad "no suponga peligro para su salud ni para su formación profesional y humana". Además, el permiso debe concederse siempre por escrito y para actuaciones concretas.

Sobre la jornada

El Estatuto de los Trabajadores también regula cómo debe organizarse la jornada laboral en España. La norma establece que la duración del tiempo de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o en el contrato, aunque fija un límite máximo de "cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual".

La legislación también recoge que las empresas pueden distribuir la jornada de forma irregular a lo largo del año, siempre respetando los periodos mínimos de descanso y avisando al trabajador con al menos cinco días de antelación sobre cualquier cambio en el horario.

Además, el artículo 34 que habla de la jornada de cada trabajador señala que entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deben transcurrir, como mínimo, doce horas.

Del mismo modo, la norma establece que la jornada diaria continuada que supere las seis horas debe incluir un descanso de al menos quince minutos.

Por otro lado, el Estatuto reconoce el derecho de los trabajadores a solicitar adaptaciones de la jornada y del horario para favorecer la conciliación familiar y laboral, incluyendo incluso opciones de trabajo a distancia cuando sea posible.