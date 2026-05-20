El municipio de Alicante que celebra un gran mercadillo junto al mar: en un castillo del siglo IX y con esencia medieval

La ciudad de Alicante se convierte este fin de semana en un viaje al pasado con la celebración de un gran mercado medieval en uno de sus lugares más emblemáticos: el castillo de Santa Bárbara.

La fortaleza, situada sobre el monte Benacantil y con vistas privilegiadas al Mediterráneo, acoge del 22 al 24 de mayo una cita repleta de artesanía, gastronomía y espectáculos en pleno corazón histórico de la capital alicantina.

Durante tres días, el recinto del castillo se llenará de puestos ambientados en la época medieval y de actividades pensadas para todos los públicos.

El Mercado Medieval ofrecerá desde productos artesanales y gastronomía tradicional hasta talleres, música en directo y animación itinerante.

El ambiente histórico estará presente en cada rincón de la fortaleza gracias a una programación cultural continua.

Los visitantes podrán pasear entre oficios tradicionales, descubrir espectáculos y disfrutar de actuaciones mientras recorren uno de los monumentos más visitados de Alicante.

Un castillo con historia

El castillo de Santa Bárbara es uno de los grandes símbolos de Alicante. Se alza a 166 metros de altura sobre el monte Benacantil, una ubicación estratégica desde la que se domina toda la bahía y buena parte del entorno de la ciudad.

Aunque el origen de la actual fortaleza se sitúa a finales del siglo IX, durante la dominación musulmana, en la zona también se han encontrado restos arqueológicos de la Edad del Bronce, de la época ibérica y romana.

A lo largo de los siglos, el castillo ha vivido ampliaciones, transformaciones y reconstrucciones que han dado forma al conjunto que hoy se puede visitar.

El recinto conserva elementos destacados de distintas épocas, como murallas, torres o antiguos cuarteles.

Declarado Bien de Interés Cultural, el castillo se ha consolidado además como escenario habitual de actividades culturales, visitas teatralizadas y eventos durante todo el año.

Qué ver en Alicante

Aprovechar la visita al mercado medieval también es una buena excusa para descubrir algunos de los rincones más conocidos de Alicante.

A los pies del castillo se encuentra la playa del Postiguet, uno de los puntos más concurridos de la ciudad y perfecto para pasear junto al mar.

Muy cerca aparecen otros lugares imprescindibles como la Explanada de España, con sus mosaicos y vistas al puerto, o la Casa Carbonell, uno de los edificios más reconocibles del centro de Alicante.

Desde el puerto también parte el ferry hacia la isla de Tabarca, una de las escapadas más populares de la Costa Blanca.

El casco antiguo es otro de los grandes atractivos de la ciudad. Calles como las del barrio de Santa Cruz, llenas de fachadas blancas y macetas de colores, conducen hasta algunos monumentos históricos como la Concatedral de San Nicolás, la iglesia de Santa María o el Ayuntamiento.

Para completar la escapada, Alicante también ofrece propuestas culturales como el MARQ, el Museo Arqueológico Provincial, y el MACA, el Museo de Arte Contemporáneo. Todo ello convierte a la ciudad en un destino perfecto para combinar historia, mar y planes culturales durante el fin de semana.