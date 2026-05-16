Pedro y Juan, los alicantinos que están revolucionando las redes con su canción 'Alicante': "La queremos en las Hogueras"

Una tarde, una bolsa de chuches y un par de bebidas energéticas, eso fue todo lo que necesitaron Pedro Parrón y Juan Sánchez para escribir su canción 'Alicante', un tema que ya está dando la vuelta por redes sociales y cuyo objetivo es claro: que suene en las próximas Hogueras.

Lo que empezó como un plan improvisado entre amigos ha terminado convirtiéndose en un fenómeno viral. El dúo alicantino, ambos nacidos en 2004, ha logrado conectar con miles de personas gracias a una canción que mezcla rumba, flamenco y sentimiento local.

En apenas unos días, uno de los primeros vídeos que subieron a TikTok para probar la acogida del tema alcanzó 133,5 mil visitas. La respuesta fue inmediata y masiva, con comentarios de todas las edades agradeciendo "una canción que les recuerda tanto a su tierra".

Pedro y Juan se conocen desde cuarto de primaria en el colegio Carmelitas. Desde entonces mantienen una amistad estrecha que ahora ha dado el salto a la música.

El origen del tema se remonta al 6 de abril. Aquella tarde, Parrón empezó a tocar unos acordes flamencos con la guitarra. Sánchez recuerda perfectamente su reacción: "Yo sabía que estábamos creando algo chulo, no era una simple canción".

La inspiración fluyó sin freno. Desde las tres de la tarde hasta las nueve y media de la noche compusieron la canción del tirón. En medio del proceso, surgió una de las ideas clave del tema: el himno de Alicante tenía que estar. "Som fills del poble, que té les chiques, com es palmeres de chunt al mar".

El resultado es una letra cargada de orgullo local, con frases como "yo de aquí no me voy y de aquí no me muevo porque en Alicante hace buen tiempo hasta en año nuevo" o "la ciudad más bonita del mundo es Alicante".

La clave: TikTok

En un principio, la canción no estaba pensada para publicarse. Parrón la veía como algo íntimo, para compartir con amigos. Pero Juanito apostó por dar un paso más.

"Llegamos a un acuerdo y dijimos: 'Vamos a subir un TikTok'. Si coge repercusión, lo subimos", explican.

La jugada salió mejor de lo esperado. En solo dos días, el vídeo alcanzó 129.000 visualizaciones, lo que les llevó a producir el tema de forma profesional. Hoy, algunos de sus vídeos promocionales superan las 135.000 visitas.

Un mes de trabajo

Para convertir aquella maqueta casera en una canción definitiva, contaron con la ayuda del primo de uno de ellos y con formación en producción musical.

Durante un mes trabajaron en la ecualización, la grabación de voces y los ajustes finales. El resultado mantiene la esencia espontánea del origen, pero con un acabado profesional.

Entre el trabajo y la música

El éxito en redes contrasta con su día a día. Ambos compaginan la música con sus trabajos. Juan Sánchez trabaja por las mañanas en una fábrica de pizzas, mientras que Pedro Parrón monta carpas para eventos por las tardes en la empresa familiar. Encontrar tiempo para ensayar no es fácil, pero la motivación pesa más.

La acogida del público ha sido, en general, muy positiva. Muchos seguidores les agradecen haber puesto en valor el sentimiento alicantino.

Sin embargo, también han aparecido críticas. Algunos puristas cuestionan que hagan flamenco desde Alicante o que incluyan fragmentos del himno local y referencias musicales. Ellos lo tienen claro, ya que se quedan con lo bueno. Interpretan los comentarios negativos como una señal de que su música está llegando lejos.

El sueño: las Hogueras

El siguiente paso es el directo. Ya tienen actuaciones previstas, como un almuerzo popular en el barrio de Los Ángeles o la inauguración musical de un evento internacional de taekwondo el 13 de junio.

También están en conversaciones para actuar en una popular discoteca alicantina. Pero hay un objetivo que destaca por encima del resto.

"Si yo voy a la mascletà, por ejemplo, y está sonando la canción, ahí sentiría yo que estamos haciendo algo grande", confiesa.

Su deseo es que 'Alicante' se cuele en barracas y racós durante las fiestas. Que suene mientras la gente baila, canta y celebra en las fiestas más importantes de la ciudad, que se celebran del 20 al 24 de junio.

Lejos de dispersarse en nuevos proyectos conjuntos, Pedro y Juan centran ahora todos sus esfuerzos en 'Alicante' y en preparar sus próximos directos, con el objetivo de seguir consolidando el impacto que ha tenido el tema en redes sociales.

En paralelo, Pedro Parrón sí desarrolla su faceta musical en solitario.

Procedente de una familia de artistas, -su abuelo tocaba la guitarra y sus tíos también son músicos, entre ellos Juan Jumilla, conocido por el programa 'A Tu Vera' de Castilla-La Mancha TV-, ha compuesto 'Abuelo', una canción dedicada a la memoria de su abuelo fallecido en 2010, con la que busca emocionar a quienes han perdido a un ser querido.