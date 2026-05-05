El pueblo español ideal para recorrer a pie: con una fuente infinita de 221 caños de agua y esencia del siglo XIII

Polop de la Marina es uno de esos destinos donde el agua marca la identidad del paisaje y del propio pueblo.

Este municipio alicantino presume de una de las plazas más singulares de España, con nada menos que 221 caños de agua, convirtiéndose en un lugar perfecto para una escapada a pie con encanto histórico.

La provincia de Alicante es mucho más que sol y playa. Su interior esconde pequeños municipios que conservan la esencia mediterránea más auténtica, con calles empedradas, tradiciones vivas y un entorno natural que invita a perderse sin prisas.

En ese contexto aparece Polop de la Marina, un enclave que combina historia, naturaleza y patrimonio.

Situado sobre una colina y coronado por su castillo del siglo XIII, el municipio ofrece una estampa reconocible desde la distancia.

Su casco urbano se articula alrededor de esta fortificación, cuyos restos aún conservan parte de la muralla, torres y un antiguo aljibe.

Tal y como destacan desde Turisme de la Comunitat Valenciana, se trata de un recorrido que permite entender la evolución histórica del municipio mientras se disfruta de sus vistas.

Más allá del castillo, el visitante puede adentrarse en un entramado de calles que conducen hasta espacios emblemáticos como la Casa Museu de Gabriel Miró o sus rutas de senderismo.

El entorno natural también juega un papel clave, con enclaves como el monte Ponoig o el barranco de Gulabdar, ideales para quienes buscan una escapada activa.

La Plaza de los Chorros

El gran símbolo del municipio es la Plaza de los Chorros, un espacio que combina historia, arquitectura y tradición.

En pleno casco antiguo, esta plaza peatonal se convierte en punto de encuentro tanto para vecinos como visitantes, rodeada de edificios históricos como el ayuntamiento o la iglesia parroquial.

Su elemento más icónico es la fuente central, una estructura que ha evolucionado con el tiempo hasta alcanzar los actuales 221 caños.

Plaza de los Chorros, Polop. GVA

Según describen desde Turisme de la Comunitat Valenciana, el agua procede de manantiales cercanos como el Terrer y el Garrofer, y se canaliza hasta este enclave que hoy es uno de los más fotografiados del municipio.

La fuente no solo destaca por su tamaño, sino también por su simbolismo.

Es un reflejo de la tradición hidráulica de la zona y un lugar donde historia y vida cotidiana se entrelazan. El entorno invita a detenerse, refrescarse y disfrutar de un ambiente tranquilo que conserva el sabor de otra época.