El refugio de Pilar Rubio y Sergio Ramos: el pueblo de la gamba roja con un Parque Natural y 25 km de playas

Un montaje de Pilar Rubio y Sergio Ramos en una playa de Jávea.

El lugar al que escapan en Alicante Pilar Rubio y Sergio Ramos es Jávea, un municipio conocido por su gamba roja, sus más de 25 kilómetros de costa y su cercanía al Parque Natural del Montgó. Un enclave que combina playas, naturaleza y privacidad en apenas unos kilómetros.

A poco más de una hora de Alicante, este destino ha pasado de ser un secreto a voces a convertirse en uno de los puntos más deseados del litoral mediterráneo.

Su atractivo no solo está en el paisaje. También en la capacidad de ofrecer tranquilidad sin renunciar a una oferta turística de primer nivel.

En Jávea, la pareja encuentra un entorno alejado del foco mediático. Un lugar donde el verano se traduce en calas escondidas, planes improvisados y días enteros junto al mar.

Parte de esa conexión con el municipio llega a través de su amigo Pablo Motos, habitual en la zona y propietario de una vivienda próxima al Cabo de la Nao.

No es raro que el presentador ejerza de anfitrión. De hecho, las visitas de Rubio y Ramos forman parte de una rutina estival que se repite con frecuencia a la casa del presentador.

Entre calas y aguas cristalinas

El principal reclamo de Jávea está en su litoral. Un recorrido de más de 25 kilómetros que alterna playas amplias con pequeñas calas de difícil acceso.

En ese mapa destacan enclaves como la Cala del Portitxol, reconocible por sus casas blancas y sus icónicas puertas azules.

La pareja aprovecha este entorno para practicar deportes acuáticos como snorkel, paddle surf o buceo, además de excursiones en moto de agua que les permiten descubrir rincones menos transitados. En alguna ocasión, la pareja ha compartido en redes sociales imágenes de sus escapadas en compañía de Motos.

Jávea GVA

Naturaleza más allá del mar

Aunque la costa acapara buena parte de la atención, Jávea también ofrece paisajes de interior. El cercano Parque Natural del Montgó aporta un contraste de montaña con vistas al Mediterráneo.

Senderos, miradores y rutas permiten descubrir otra cara del municipio, menos conocida pero igual de atractiva.

Este equilibrio entre mar y naturaleza es uno de los factores que explican su creciente popularidad entre famosos e influencers.

Jávea lleva años consolidándose como refugio de rostros conocidos. Actrices como Blanca Suárez o Ester Expósito, junto a artistas como Alejandro Sanz, han pasado por este enclave.

Incluso figuras internacionales como Matt Damon han elegido este punto del Mediterráneo para sus escapadas.

Un fenómeno que confirma que Jávea ha dejado de ser un destino más para convertirse en uno de los lugares más cotizados de la costa.

Gastronomía con identidad

La cocina local completa la experiencia. El producto del mar marca el ritmo de las cartas, con especial protagonismo de la gamba roja y los arroces. Además, en Jávea también vive uno de los chefs más reconocidos de la gastronomía española del momento, Quique Dacosta, propietario del restaurante con 3 Estrellas Michelín.

El precio de la vivienda en Jávea ha subido al mismo ritmo o incluso más que su popularidad. Según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio en la localidad es de 3.973 €/m2, con una evolución del + 8,9 % frente a marzo 2025.