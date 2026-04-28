Los expertos alicantinos coinciden: el arroz a la marinera no se hace con agua, sino con 1.200 L de fumet y cigalas
El secreto de este plato está en el fondo y el producto de calidad, pilares de una tradición que convierte a Alicante en referente indiscutible.
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En la cocina alicantina no hay dudas cuando se trata del arroz a la marinera. La base de este plato reside en un fumet potente, -alrededor de 1.200 mililitros para cuatro personas-, y en productos de primera calidad como las cigalas, que marcan la diferencia.
El resultado es un arroz en el que el sabor del mar no se incorpora al final, sino que forma parte de su esencia desde el primer paso.
La gastronomía alicantina gira, en buena medida, en torno al arroz. Es una realidad que se palpa en cualquier cocina tradicional de la provincia. Aquí, el arroz no es un plato, sino un lenguaje propio, con matices que cambian según el producto, el punto de cocción o incluso el recipiente.
A diferencia de la paella valenciana, -más estandarizada en ingredientes y técnica-, el arroz alicantino juega con una mayor libertad. La base puede ser de pescado, carne o verduras, y el resultado oscila entre arroces secos, melosos o caldosos.
Entre esas variedades destaca el arroz a la marinera, una receta que sintetiza la esencia del litoral alicantino. En este caso, los expertos coinciden en que el fumet, -elaborado con morralla, verduras, tomate, ajo y ñora-, marca la diferencia. No se trata solo de acompañar el arroz, sino de impregnarlo desde el primer minuto.
La técnica también es determinante. Primero se sofríen los pescados, -rape y atún-, junto a las gambas y las cigalas, que se reservan para el final.
Después, el fumet entra en escena junto a las chirlas, creando una base intensa que, tras unos minutos de hervor, recibe el arroz. El control del fuego, alternando potencia y suavidad, y el reposo final son claves para lograr el punto exacto.
Alicante, ciudad del arroz
Este protagonismo no es casual. Desde el propio Ayuntamiento se impulsa el proyecto 'Alicante Ciudad del Arroz', una iniciativa que busca reivindicar esta tradición y convertirla en punto de encuentro gastronómico.
Como destacan desde Turismo de Alicante, el arroz es "sin lugar a dudas el principal protagonista de la gastronomía de la ciudad".
La variedad es tal que, según subrayan, sería posible "comer cada día del año una especialidad distinta". Arroces secos, caldosos, con marisco, carne o verduras que reflejan la riqueza de un territorio donde mar y montaña se combinan sin complejos.
Dentro de ese universo, el arroz a la marinera ocupa un lugar destacado. No solo por sus ingredientes, sino por lo que representa, que es una cocina ligada al mar, al producto fresco y a la técnica heredada.
Arroz a la marinera
Para el arroz
- 400 gr de arroz
- 550 gr de rape
- 550 gr de atún
- 150 gr de colas de gamba roja pelada
- 100 gr de chirlas
- 200 ml de aceite
- 8 cigalas
- 1200 ml de fumet
Paso 1
Calentar el aceite en una paella amplia para cuatro personas. Cuando esté listo, sofreír el rape, el atún, las gambas y las cigalas hasta que queden bien dorados. Retirar y reservar las cigalas para incorporarlas más adelante.
Paso 2
Añadir el fumet previamente elaborado a la paella, asegurándose de que esté bien caliente. Incorporar las chirlas y dejar hervir el conjunto durante unos cinco minutos para que los sabores se integren.
Paso 3
Agregar el arroz de manera uniforme y cocinar durante unos ocho minutos a fuego fuerte.
Paso 4
Colocar las cigalas sobre el arroz y reducir la intensidad del fuego. Continuar la cocción durante unos diez minutos a fuego más suave.
Paso 5
Retirar la paella del fuego y dejar reposar el arroz durante cinco minutos antes de servir, para que termine de asentarse y alcance su punto óptimo.