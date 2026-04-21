Ya es oficial: el Gobierno subasta coches de lujo desde 150 € incautados en operaciones policiales

Un vehículo de la marca 'Porsche', en una imagen de Shutterstock.

El Gobierno pone en marcha nuevas subastas de vehículos incautados en operaciones policiales, una oportunidad para hacerse con coches, incluso de alta gama, a precios muy por debajo del mercado, con pujas que arrancan desde apenas 150 euros.

Este tipo de subastas se consolida como una alternativa atractiva para quienes buscan auténticas gangas. No es habitual encontrar coches a estos precios en el mercado tradicional, y menos aún si se trata de modelos de gama media o alta.

Sin embargo, como ocurre en cualquier puja, el precio final depende del interés de los participantes, por lo que la oportunidad puede esfumarse si la demanda se dispara.

Aun así, conviene actuar con cautela. Aunque algunos vehículos se entregan en funcionamiento, no siempre se conoce en detalle su estado mecánico o historial completo. Además, los compradores deben asumir gastos adicionales como la transferencia o el transporte.

Una de las plataformas más activas en España es Escrapalia, especializada en subastas digitales de todo tipo de activos. En el caso de los vehículos, ofrece un catálogo amplio que abarca desde turismos convencionales hasta coches de lujo.

En sus subastas es posible encontrar marcas exclusivas como Ferrari, Aston Martin o Porsche, aunque lo más habitual es ver modelos más accesibles de fabricantes como SEAT, Peugeot, FIAT, Audi, Ford o Volvo. La gran ventaja es la variedad de precios, con opciones que arrancan desde los 150 euros, lo que abre la puerta a perfiles muy distintos de compradores.

Estas subastas se celebran por orden de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y reúnen vehículos procedentes, en muchos casos, del narcotráfico. En total, se ofertan cerca de 186 unidades entre coches, motocicletas, furgonetas, camiones o incluso bicicletas, repartidas en distintas ubicaciones de España.

El proceso para participar es sencillo, ya que basta con registrarse gratuitamente en la plataforma, depositar una fianza para poder pujar y, a partir de ahí, competir por los lotes deseados. Si se gana la subasta, se formaliza el pago y se organiza la recogida del vehículo. En caso contrario, la fianza se devuelve íntegramente.

Un SUV de alta gama

Entre los vehículos disponibles destaca un Volkswagen Touareg 3.0 TDI V6, matriculado en 2015, que se encuentra actualmente en subasta con un precio de partida sorprendentemente bajo.

Uno de los coches en subasta Escrapalia

Según la información publicada, el modelo acumula más de 342.000 kilómetros, cuenta con cambio automático, tracción total y está "en funcionamiento", aunque presenta "una ligera pérdida de aceite".

Desde la plataforma detallan que se trata de un vehículo diésel con 262 caballos de potencia, equipado con interior de cuero, sistema de navegación, sensores de aparcamiento y otros elementos habituales en este tipo de SUV. Además, la ITV está en vigor y el coche es matriculable, lo que facilita su puesta en circulación.

En el momento actual, la puja se sitúa en torno a los 160 euros, con una próxima oferta mínima de 170 euros, aunque la reserva todavía no se ha alcanzado. "El funcionamiento general es correcto", señalan, si bien advierten de ese pequeño defecto mecánico que el futuro propietario deberá valorar.

Eso sí, el comprador tendrá que asumir costes adicionales, como los 375 euros de transferencia, además de encargarse del transporte del vehículo.