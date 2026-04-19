Los expertos alicantinos coinciden: el arroz meloso no se hace con agua, sino con 800 ml de caldo de bogavante y pescado

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Para lograr ese punto cremoso y lleno de sabor que define al arroz meloso con bogavante, los expertos coinciden en que el secreto está en el caldo. En concreto, en utilizar una base potente de unos 800 mililitros de caldo de bogavante y pescado de roca, que aporta profundidad y carácter a cada cucharada, muy lejos de lo que se conseguiría simplemente con agua.

Ingredientes Arroz meloso con bogavante 200 gr Arroz Albufera

800 gr de Caldo Bogavante y pescado de roca

2 Bogavantes limpio (cola y pinzas)

60 gr de Majada de Ñora, jengibre y perejil

0,24 gr de Azafrán infusionado en 60 ml de Agua

60 gr Aceite de Oliva Extra Virgen

20 gr Bulbo de Hinojo

5 gr Sal fina Paso 1 En una cazuela, rehoga el hinojo picado en brunoise con un chorrito de aceite, procurando que se poche suavemente sin llegar a dorarse. Paso 2 Incorpora el arroz y, acto seguido, añade el agua infusionada con azafrán. Remueve bien hasta que el grano adquiera ese característico tono amarillo. Paso 3 Vierte el caldo previamente caliente junto con la majada, ajusta de sal y mezcla para que todos los ingredientes se integren. Paso 4 Cuando el conjunto comience a hervir, introduce la cazuela en el horno y deja que se cocine durante 17 minutos a 180 ºC. Paso 5 Una vez transcurrido el tiempo, retira del horno y agrega las pinzas de bogavante troceadas para que se integren con el calor residual. Paso 6 Sirve el arroz y corona cada plato con la cola de bogavante laminada por encima, aportando un acabado vistoso y elegante.

Hablar de arroz es hablar de Alicante. No es solo un plato, sino una seña de identidad que forma parte del día a día y de la cultura gastronómica de la provincia. La ciudad ha sabido convertir este ingrediente en bandera, hasta el punto de consolidarse como la auténtica capital del arroz, donde tradición e innovación conviven en cada receta.

Esta elaboración procede directamente del área de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, impulsor de iniciativas gastronómicas que buscan preservar y difundir el recetario local. Difícil encontrar una fuente más fiable cuando se trata de definir cómo debe elaborarse un arroz meloso con bogavante con sello alicantino.

Más allá de los pasos concretos, la clave de esta receta está en los detalles. El uso de arroz Albufera garantiza una buena absorción del caldo sin perder textura, mientras que el azafrán infusionado aporta color y aroma sin invadir el conjunto.

El sofrito suave de hinojo introduce un matiz fresco y anisado, y la majada, -con ñora, jengibre y perejil-, refuerza la intensidad del plato. A esto se suma el bogavante, incorporado en dos tiempos, que permite aprovechar tanto su sabor como su textura, logrando un resultado equilibrado y elegante.

Todo ello encaja con la filosofía de 'Alicante Ciudad del Arroz', un proyecto que reivindica la riqueza gastronómica local y sitúa este producto como eje central. Aquí, el arroz se transforma en infinitas versiones: secos, melosos, caldosos, con marisco, carne o verduras.

Una versatilidad que refleja la esencia mediterránea de la provincia y que convierte cada plato en una experiencia que va mucho más allá de la cocina.