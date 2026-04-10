El pueblo de Alicante que celebra un gran mercadillo cada domingo: música en directo, comida típica y artesanía

Cada domingo, un rincón de la Marina Alta se transforma en un punto de encuentro donde tradición, gastronomía y artesanía se dan la mano en un ambiente único.

En Jesús Pobre, pedanía de Dénia, el Mercat del Riurau se ha consolidado como una de esas citas que invitan a perder la prisa y disfrutar del auténtico sabor de lo local, entre música, productos de calidad y vida de pueblo.

Con el buen tiempo acompañando estos días, la provincia de Alicante se convierte en un escenario perfecto para redescubrir sus municipios menos conocidos.

Es la época ideal para dejarse llevar por escapadas cercanas, pasear sin reloj y, cómo no, visitar mercadillos artesanales que combinan producto local, buen ambiente, propuestas gastronómicas y música en directo. Planes sencillos que, sin hacer ruido, acaban siendo los que mejor recuerdo dejan.

Jesús Pobre es una entidad local menor de Dénia, situada a unos 10 kilómetros del casco urbano, que conserva intacto su carácter tradicional.

Mercat del Riurau

Rodeado de campos de viñedo, almendros y huerta mediterránea, este pequeño núcleo mantiene un ritmo de vida pausado, muy alejado del bullicio turístico de la costa, pero con un encanto que engancha.

Su entorno natural, con el Parque Natural del Montgó muy cerca, refuerza esa sensación de escapada auténtica. Es un lugar donde todavía se respira vida de pueblo, con costumbres que se mantienen y una fuerte conexión con la tierra.

En este entorno se celebra cada domingo el Mercat del Riurau, nacido en 2013 por iniciativa vecinal. El mercado aprovecha el histórico riurau de Benissadeví como punto de encuentro para productores locales, artesanos y visitantes, creando un espacio donde el producto de proximidad es el gran protagonista.

Aquí se puede encontrar de todo: hortalizas frescas, panes, vinos de la Marina Alta, coques, pastissets, repostería tradicional y artesanía elaborada en la zona.

Todo ello en un ambiente cercano, con música en directo y un aire festivo que convierte la visita en una experiencia completa.

El mercado abre los domingos de 9:00 a 14:00 en horario de invierno, mientras que en verano se celebra por la tarde, de 18:00 a 23:00.

Productos típicos de la zona.

Además, el primer domingo de cada mes acoge la Fira de Brocanters, dedicada a coleccionismo y antigüedades.

El Mercat del Riurau no es solo un lugar para comprar, sino también para quedarse. El ambiente suele ser muy animado, especialmente cuando acompaña el buen tiempo, con mesas habilitadas para que los visitantes puedan sentarse a comer lo que han comprado o pedir directamente bocadillos y tapas.

No falta el vermú de la zona, uno de esos pequeños placeres que encajan perfectamente con la filosofía del mercado.

La música en directo suele poner la banda sonora a la mañana, como ocurre este domingo con la actuación del grupo 'Botamarges' a partir de las 12:00 horas.

El acceso también es sencillo. Muy cerca del núcleo del mercado, a unos cinco minutos andando, hay una zona habilitada para aparcar en un gran descampado en plena naturaleza.

En la entrada, vecinos del pueblo gestionan el acceso a este espacio, cobrando una pequeña cantidad que permite estacionar el vehículo durante toda la jornada.