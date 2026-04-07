El pueblo de Alicante que celebra un gran mercadillo este fin de semana: charangas, comida típica y artesanía

En pleno corazón del interior de Alicante, hay un pequeño municipio que se convierte en un plan irresistible durante Semana Santa gracias a su mercado tradicional, donde la gastronomía, la música de charanga y la artesanía llenan sus calles de ambiente y tradición.

Se trata de Benilloba, una localidad que cada año atrae a visitantes en busca de una experiencia auténtica.

El próximo 3 de abril, Benilloba celebra su XIX Mercado Tradicional, una cita que combina cultura, ocio y tradición en un entorno único.

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación: desde exposición de telares y puestos de artículos artesanales hasta propuestas gastronómicas que invitan a saborear lo mejor de la cocina local.

No faltará la animación musical con charangas, actuaciones de grupos de versiones y sesiones de discomóvil hasta la madrugada.

Mercado Tradicional

El mercado también está pensado para el público familiar, con animación infantil, una granja de animales y zonas de ocio como hinchables disponibles durante buena parte del día.

Además, la cetrería se suma a las actividades para completar una experiencia variada y atractiva. La programación arranca a las 11:00 horas con la apertura de la feria y se extiende hasta bien entrada la noche, con música en directo y ambiente festivo continuo.

A esta oferta se suma BenillobArt 2, una propuesta cultural paralela que refuerza el atractivo del evento.

Bajo el lema 'L’art també es viu al mercat tradicional', esta iniciativa invita a descubrir el arte en vivo con una exposición en Les Casetes dels Mestres y una exhibición de arte urbano en directo en el Parque del Auditorio.

Un espacio lleno de creatividad, color y expresión situado a apenas dos minutos del mercado.

Más allá del evento, Benilloba es un destino que merece una escapada por sí mismo.

Descubre Benilloba

Tal y como destacan desde Turismo de la Comunitat Valenciana, es un lugar perfecto para "emprender senderos que te llevan por paisajes increíbles… ¡incluso bajo tierra!".

Rodeado de sierras, este municipio ofrece rutas como la del Barranc de Cuixot, donde se pueden descubrir un antiguo molino harinero y un acueducto del siglo XVIII, o parajes como el Salt de Benilloba, una cascada que crea un entorno natural de gran belleza.

El casco urbano también guarda encantos singulares, como sus tradicionales retablos cerámicos en las fachadas o la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, de estilo neoclásico y origen en el siglo XVII.

Moli Salt Benilloba GVA

A ello se suma un calendario festivo muy arraigado, con celebraciones como las Fiestas de Moros y Cristianos, las danzas tradicionales en honor a la Mare de Déu o el propio mercado de Semana Santa.

La gastronomía es otro de sus grandes reclamos. Platos como la pericana o la olleta reflejan la esencia de la cocina local, basada en productos de proximidad y recetas con historia.

En definitiva, Benilloba se presenta como una escapada perfecta para estos días de Semana Santa, donde tradición, naturaleza y cultura se dan la mano en un entorno con mucho encanto.