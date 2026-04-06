Yolanda, la empresaria que revoluciona el negocio de la chatarra desde Novelda: "Dejé mi trabajo y lo arriesgué todo"

Yolanda Peñalver en una de sus plantas de reciclaje de Global Ecometal

Yolanda Peñalver es chatarrera y a mucha honra. Lo dice sin complejos y con la convicción de quien ha decidido cambiar las reglas de un sector históricamente dominado por hombres.

Desde sus instalaciones en Novelda y Los Montesinos, esta empresaria alicantina lidera 'Global Ecometal', una firma dedicada a la compra y venta de metales que poco tiene que ver con la imagen tradicional de las chatarrerías.

"Dejé el trabajo que tenía y en el que cobraba bastante bien. Lo arriesgué todo, así como te lo cuento" , recuerda sobre una decisión que cambió su vida tras la pandemia.

Un salto al vacío

Antes de emprender, Yolanda trabajaba en una empresa relacionada con el aceite. Tenía estabilidad y buen salario. Pero su carácter inquieto la empujó a dar un giro radical tras una anécdota jugando al Monopoly con un proveedor de su marido, también relacionado con la industria del metal.

Sin experiencia en el sector del metal, pero con determinación, alquiló una nave y abrió su negocio en septiembre de 2021. Un momento complejo, marcado por la incertidumbre económica.

La aventura no fue sencilla desde el principio. No solo por el contexto, sino por adentrarse en un entorno donde la presencia femenina sigue siendo minoritaria.

Romper barreras

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Peñalver, que reconoce que el mayor obstáculo no siempre ha sido el mercado, sino los prejuicios.

"A la hora de ir a una fábrica a comprarles material, piensan que no sabes de lo que estás hablando", denuncia.

En muchas ocasiones, clientes y proveedores asumen que no es la dueña o intentan poner a prueba sus conocimientos técnicos. Incluso, admite, tratan de aprovecharse en las negociaciones.

Lejos de achantarse, Yolanda responde con trabajo, formación y resultados. Su presencia en el sector no solo es una excepción, sino también un revulsivo.

Apuesta por la honradez

Global Ecometal nace con una idea clara: dignificar el sector. Frente a la imagen de suciedad, desorden o prácticas dudosas, la empresa apuesta por instalaciones limpias, organización y trato profesional.

"La palabra que define mi negocio es la honradez", afirma. Y lo remata con una declaración de intenciones: "No vivimos de engañar a la gente ni de ganar 4 kg más. O sea, sinceridad, honestidad y transparencia".

Esa filosofía se traduce también en el cumplimiento estricto de la normativa. La empresa reporta diariamente sus operaciones a la Guardia Civil para evitar el tráfico de material robado, especialmente cobre.

Precios en vaivén

El día a día de la compañía está condicionado por factores que escapan a su control. El precio del material depende de la Bolsa de Metales de Londres y de la situación geopolítica internacional, que se ha complicado a raíz de los anuncios de Donald Trump y la guerra en Oriente Medio.

Mientras el hierro ofrece estabilidad por su abundancia, materiales como el cobre o el latón suponen un mayor riesgo por sus constantes fluctuaciones. Aun así, Yolanda ha sabido navegar esa incertidumbre con prudencia y visión empresarial.

Innovación y reciclaje

Pero si algo define a Global Ecometal es su apuesta por la innovación. No solo en la gestión, sino también en la comunicación.

La empresa ha incorporado redes sociales para acercar su actividad al público, un movimiento poco habitual en el sector. Un proyecto impulsado, además, por su hija diseñadora. Además, Yolanda utiliza las redes sociales para enseñar a la gente a reciclar en su día a día con el material que tienen en casa.

Una de sus propuestas es que las familias cojan una bolsa de basura de esas grandes y al cabo de un año vayan metiendo todo lo que ya no sirve (cucharas, el grifo de la ducha) para después reciclarlo a través de Global Ecometal, y con eso tener un ingreso extra. "A lo mejor, son 50 u 80 euros que ya tienen para la cena de Navidad, por ejemplo", explica.

También colabora con el IES El Vinalopó para fomentar la concienciación sobre el reciclaje. Organizan recogidas de latas y promueven la economía circular entre los más jóvenes.

Yolanda Peñalver y parte del equipo

Un proyecto con vocación

Más allá del negocio, Global Ecometal se define como un "pequeño pero gran equipo" con una misión clara: gestionar residuos metálicos de forma responsable y contribuir a un modelo más sostenible.

La empresa ofrece servicios como desmantelamiento industrial, compra de maquinaria para destrucción, recogidas particulares y compraventa de chatarra, siempre con un enfoque en la calidad y la eficiencia.

En apenas tres años, ha logrado consolidarse en Novelda y expandirse a Los Montesinos, donde ha tomado el relevo de una planta con más de una década de trayectoria. "Sigo con la misma ilusión, la misma alegría para trabajar todos los días y sobre todo con ganas de innovar", concluye.