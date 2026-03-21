El sendero ideal para dar la bienvenida a la primavera en Alicante: "Un recorrido por el litoral y la huerta tradicional"

Se acerca la mejor estación del año para salir a la naturaleza y explorar los paisajes tan bonitos que este año se podrán contemplar gracias a la cantidad de agua que ha caído, en palabras de los expertos, se avecina "una buena primavera".

En este sentido, el Ayuntamiento ha presentado una nueva edición de los Senderos de Primavera, una propuesta que invita a redescubrir el territorio desde una mirada pausada, ambiental y guiada.

Se trata de seis itinerarios gratuitos organizados por la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental que dirige Manuel Villar, que este 2026 incorpora como principal novedad la apertura hacia el entorno rural. Una ampliación que responde a una creciente sensibilidad por recuperar espacios que durante años han permanecido en un discreto segundo plano.

"Sumamos a los recorridos por el litoral y por la huerta alicantina tradicional uno nuevo que se adentra en las partidas rurales", ha señalado Villar, destacando enclaves como Lo Cheperut, Cueva Santana o Vallonga.

Lugares donde el paisaje se descubre entre cultivos, antiguas casas de labor y sierras que dibujan un perfil reconocible para quienes conocen el interior alicantino.

La programación arranca el 29 de marzo con uno de los recorridos más simbólicos como es el de las Torres de la Huerta.

Un itinerario circular de unos ocho kilómetros que parte desde Torre Sarrió y que permite comprender la función defensiva de estas construcciones entre los siglos XVI y XVII, hoy integradas en un entorno que combina historia y naturaleza. Un paseo que, más allá de lo visual, conecta con la memoria del territorio.

El 12 de abril, el protagonismo lo toma el litoral. Desde Cala Cantalares hasta las inmediaciones del faro del Cabo de la Huerta, el recorrido —de unos 4,5 kilómetros— discurre junto al mar por un terreno abrupto que revela algunos de los tesoros naturales de la zona.

Entre ellos, una microrreserva de flora con especies endémicas como la siempreviva alicantina, además de formaciones geológicas que permiten leer el paso del tiempo, como una antigua terraza marina considerada una playa fósil de hace 100.000 años.

Pero es el 26 de abril cuando llega la gran novedad de esta edición: la ruta rural por la partida de Vallonga. Un recorrido circular de cuatro kilómetros que se inicia en Lo Cheperut y atraviesa un paisaje agrícola vivo, donde conviven tradición y transformación.

El entorno, enmarcado por sierras como las de Miñana o Fontcalent y atravesado por el canal del Taibilla, ofrece una imagen menos conocida de Alicante, más silenciosa y profundamente ligada a su raíz.

La segunda parte del programa se traslada a los parques forestales urbanos durante los meses de mayo y junio, en horario vespertino. Espacios como El Tossal, la Serra Grossa o el monte Orgegia se convierten en escenarios accesibles para seguir explorando la relación entre ciudad y naturaleza.

El 9 de mayo, El Tossal propone un recorrido de tres kilómetros que combina arbolado, senderos y vistas al castillo de San Fernando, además de zonas de interpretación geológica.

El 23 de mayo, la Serra Grossa ofrece una ruta más exigente de cinco kilómetros, con ascenso incluido, desde donde se obtienen algunas de las mejores panorámicas de la bahía de Alicante, además de vestigios históricos vinculados a la Guerra Civil.

El ciclo se cierra el 6 de junio en el monte Orgegia, un espacio que actúa como testigo de lo que fue la huerta alicantina. Un recorrido suave que, de alguna forma, conecta todos los itinerarios anteriores: el pasado agrícola, el presente urbano y la necesidad de preservar ambos.

Las rutas, con plazas limitadas, requieren inscripción previa a través de la web municipal.