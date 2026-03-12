Estos son los destinos favoritos de los alicantinos para hacer una escapada en Semana Santa: vuelos por 15 euros

La mayoría de alicantinos ya han hecho los deberes y reservado sus vuelos para hacer una escapada durante Semana Santa.

En estas fechas los pasajeros eligen principalmente viajes al extranjero para disfrutar de unos días de descanso con experiencias diferentes a la rutina.

De la amplia variedad de destinos con los que conectan las aerolíneas que parten del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernándezhttps://www.elespanol.com/alicante/economia/turismo/20260212/aeropuerto-alicante-elche-registra-mejor-enero-historia-millones-pasajeros/1003744127296_0.html, el lugar favorito para pasar estos días festivos es Reino Unido.

Según los datos de Ryanair, el 36 % de los pasajeros que vuelan desde Alicante opta por el Reino Unido, consolidándose como el destino internacional más popular.

Le siguen Alemania, con un 11 %, y Polonia, con un 9 % de preferencia.

Las ciudades que recibirán más viajeros de Alicante en Semana Santa serán Manchester, seguida de Londres y Dublín.

Todas ellas presentan precios accesibles que van desde los 15 euros por vuelo, en el caso de la capital inglesa.

Manchester es la ciudad ideal para los amantes de la cultura y el deporte, con museos como el Museum of Science and Industry, recorridos por el estadio Old Trafford y mercadillos de Pascua para toda la familia.

Londres, por su parte, es un clásico entre los destinos favoritos de los españoles y de los europeos.

Ofrece planes tradicionales de Semana Santa, como Easter egg hunts en Hyde Park, visitas a museos emblemáticos y mercadillos con productos típicos de la temporada.

Así, Dublín (Irlanda) es un destino elegido por quienes buscan un ambiente festivo y cultural, con conciertos de primavera, mercadillos y paseos por el río Liffey.

Durante las fechas de Pascua, Ryanair conecta Alicante con un total de 23 países, ofreciendo a los pasajeros una amplia variedad de destinos nacionales e internacionales para descubrir nuevas ciudades o repetir sus favoritos.

Alicante triunfa en Reino Unido

El deseo alicantino de visitar Reino Unido también se da a la inversa. En 2025 los viajeros británicos fueron los primeros en número de llegadas a la terminal alicantina, y en 2026 siguen liderando la lista de países de origen.

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández comienza el 2026 como terminó el 2025, rompiendo récords de pasajeros.

Este enero ha vuelto a superar su marca histórica con un total de 1.106.689 pasajeros, un 4,7 % más que en el mismo mes de 2025.

El mercado internacional continúa propulsando los buenos números de la infraestructura de El Altet y sigue siendo el mayoritario en la terminal alicantina con un 6,6 % de crecimiento y casi un millón de pasajeros extranjeros con un total de 950.021 pasajeros registrados.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido encabezó el tráfico de enero con 288.107 viajeros; seguido de Países Bajos, con 82.474; Polonia, con 79.892; Bélgica, con 76.174; y 65.543, con Alemania.