Aemet activa para este miércoles el aviso naranja en Alicante por vientos de hasta 90 kilómetros por hora

Parecía que la provincia de Alicante se despedía del intenso episodio de viento del pasado fin de semana, pero la tregua ha sido breve.

El aire vuelve a soplar con fuerza y lo hará de forma más severa a partir de este miércoles, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por rachas muy fuertes en varios puntos del territorio alicantino.

La jornada del 28 de enero estará marcada por el viento de poniente, con rachas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora, especialmente en el norte de la provincia. Un escenario que obliga a extremar la precaución tanto en zonas urbanas como en áreas de interior y litoral.

Según la previsión de Aemet, el aviso naranja afecta a Alicante y al interior sur de Valencia por viento del oeste con rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora.

Además, el norte de la provincia alicantina y el litoral de Valencia estarán también en nivel naranja por fenómenos costeros, con viento del oeste de entre 60 y 75 kilómetros por hora, fuerza 8, y oleaje de entre dos y tres metros.

En el litoral sur de Alicante, el temporal marítimo será especialmente significativo. Se espera viento del suroeste de 60 a 75 kilómetros por hora y mar adentro olas que podrían alcanzar los cuatro metros, según adelantaba a primera hora la Agencia EFE.

El aviso amarillo se extenderá a otras zonas del arco mediterráneo, con rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora en puntos del interior y litoral de Valencia y Castellón, además de avisos por mala mar en el sur de Alicante, donde las olas oscilarán entre los tres y cuatro metros.

La borrasca Joseph

Este episodio de viento se enmarca en la influencia de la borrasca Joseph. El martes se ha presentado como un día gris, con lluvias que avanzarán desde el interior hacia la costa.

En la provincia de Alicante no se esperan precipitaciones intensas, aunque sí persistentes en algunos momentos, especialmente en comarcas del interior occidental.

A lo largo del día, el viento irá ganando protagonismo y las temperaturas se mantendrán suaves. En puntos del litoral sur se alcanzarán máximas cercanas a los 20 grados, antes de que el miércoles llegue un nuevo frente.

Ese frente dejará lluvias débiles en el interior de la provincia y un descenso térmico moderado, acompañado de viento de poniente entre moderado y fuerte.

El jueves, en cambio, se espera un nuevo repunte de las temperaturas, con máximas por encima de los 20 grados en el centro y sur de Alicante, aunque con viento muy fuerte y un notable temporal marítimo en la costa.