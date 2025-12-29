Martina, empleada de una tienda de turrón, sobre la versión para perros: "Los dueños son los que más disfrutan"

Los perros se han ganado un lugar protagonista en los hogares y, con ello, también su espacio en las celebraciones navideñas. Cada vez son más los dueños que buscan integrar a sus mascotas en las tradiciones familiares y compartir con ellas momentos especiales alrededor de la mesa.

Este espíritu de convivencia festiva lo ha entendido bien la marca de turrones con sede en Jijona (Alicante) El Lobo, que este año introduce una propuesta tan sorprendente como tierna: una línea de turrones y polvorones pensada exclusivamente para perros.

EL ESPAÑOL se ha desplazado hasta la tienda Turrones Casa 1880 para conversar con la experta turronera y empleada del establecimiento, Martina, quien detalla cómo están funcionando estos nuevos dulces perrunos y por qué están conquistando a sus clientes.

Martina explica que esta campaña navideña llega con una de las grandes novedades del sector: "Este año, la marca presenta polvorones de arroz y turrones de coco o de zanahoria para perros".

La empleada recalca que la seguridad ha sido una prioridad absoluta en el desarrollo de estos dulces. Todos los productos están elaborados con ingredientes naturales y formulados "sin azúcar", además de contar con el respaldo profesional de especialistas.

"Están avalados por veterinario", subraya, algo que transmite tranquilidad a los dueños que quieren premiar a sus mascotas sin riesgos.

El producto, según cuenta, está teniendo una acogida excelente. Y el motivo va más allá del sabor. "Es un detalle muy lindo, sobre todo para regalar", afirma.

Para ella, el verdadero valor de estos turrones perrunos reside en permitir "incluirlas en la mesa como la familia que son". Un gesto simbólico que convierte a los animales de compañía en partícipes plenos de la Navidad. "Los dueños son los que más disfrutan", reconoce entre risas.

La línea para perros

La marca El Lobo ha construido esta colección desde una visión emocional y cercana. La firma explica que la gama nace del deseo de ofrecer a los perros "un capricho tan especial como el amor que te da cada día".

Según El Lobo, esta propuesta no solo busca alimentar, sino celebrar el vínculo incondicional entre personas y animales, ese que se cultiva en cada paseo, cada lametón y cada mirada cómplice.

Es una colección creada "con el corazón", como destaca la compañía, y pensada para sumarse tanto a las fiestas como a los pequeños instantes de cariño cotidianos.

Entre las propuestas estrella aparecen los polvorones de arroz para perros. Están elaborados con ingredientes naturales, sin azúcares añadidos y cuentan con aval veterinario, una garantía clave para los consumidores. Son crujientes, sabrosos y pensados para convertirse en el premio ideal tanto durante las fiestas como en cualquier día del año.

Otra de las novedades es el turrón crunchy de coco. Según El Lobo, está hecho con auténtico coco, no contiene azúcares añadidos y combina sabor con una textura crujiente que entusiasma a los peludos. Se presenta como un premio divertido, original y perfecto para dar un toque especial a las celebraciones o simplemente decirles: "te quiero".

El surtido se completa con el turrón crunchy de zanahoria, elaborado con zanahoria natural y también sin azúcares añadidos. Su textura crujiente lo convierte en un bocado atractivo para los perros, ideal como premio ocasional o como pequeño homenaje diario a ese compañero fiel que nunca falla.