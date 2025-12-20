Cómo ir al mejor pueblo navideño de Europa desde Alicante: vuelos por 20 euros y estampas de ensueño

Pocos rincones del Viejo Continente pueden compararse a Colmar cuando se trata de vivir la magia de la Navidad. Este pequeño pueblo francés de Alsalcia es uno de los destinos más deseados de Europa durante el invierno y es el lugar perfecto para una escapada desde Alicante.

Su encanto ha hecho que se convierta en un fenómeno turístico consolidado que atrae a miles de visitantes cada diciembre y que también despierta el interés de los viajeros alicantinos debido a su buena conexión y a unos precios asequibles.

De hecho, esta localidad en la zona de Alsacia, pegada a la frontera con Alemania, es ahora mismo el mercadillo más famoso de toda Europa que incluye hasta seis mercadillos tematizados en los que encontrar de todo para estos días y un ambiente único.

Aunque Colmar no cuenta con aeropuerto propio, llegar desde Alicante es más sencillo de lo que parece. Es posible encontrar billetes por poco más de 20 euros en función de las fechas si se vuela a aeropuertos cercanos como Baden Baden en Alemania, que sí tiene conexión directa con el aeropuerto Alicante-Elche, a diferencia del de Estrasburgo.

Desde cualquiera de ellos el trayecto hasta Colmar se completa fácilmente en tren o autobús en menos de una hora lo que convierte el viaje en una opción cómoda incluso para una escapada corta de fin de semana.

Diciembre concentra la mayor afluencia de visitantes coincidiendo con la apertura de los mercadillos navideños aunque enero se presenta como el mes más económico para viajar cuando las luces siguen encendidas pero los precios bajan de forma considerable tanto en vuelos como en alojamiento.

El gran atractivo de Colmar es su decoración artesanal, productos gastronómicos, juguetes tradicionales, regalos hechos a mano y actividades familiares que se articulan alrededor de seis mercadillos navideños.

Este año, Lonely Planet lo ha elegido mejor mercadillo por encima del de otras ciudades tan conocidas como Salzburgo, Praga o Budapest, lo que ha desatado la locura entre quienes aprovechan estos días tan entrañables para visitar algunas ciudades mágicas en Navidad.

El centro histórico de este hermoso pueblo con casitas de entramado de madera, sus calles empedradas y sus canales iluminados, de hecho se le conoce como la pequeña Venecia alsaciana, ha saltado de lleno a las guías de viajes y a las redes sociales como un lugar único en estas fechas.