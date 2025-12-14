El pueblo de Alicante perfecto para una escapada en la naturaleza esta Navidad: 14 km de paisaje rural y senderos

La provincia de Alicante no solo brilla por sus playas y su clima mediterráneo. Su interior es un auténtico tesoro, a menudo desconocido para quienes solo visitan la costa.

Valles fértiles, montañas suaves y pueblos con historia invitan a perderse en rutas rurales donde el tiempo parece ir más despacio.

Esta Navidad, dejarse llevar por la tranquilidad de la naturaleza puede ser el plan perfecto para recargar energía.

Un ejemplo claro de esta joya interior es Alcalalí, en la Marina Alta. Este encantador municipio se encuentra junto al río Jalón, también conocido como Xaló o Gorgos, y está rodeado de sierras que dibujan un paisaje de postal.

Según Turismo de la Comunitat Valenciana, "Alcalalí ofrece un entorno natural y cultural único que permite desconectar y disfrutar de la autenticidad de la vida rural alicantina".

El entorno de Alcalalí es perfecto para pasear entre olivos, naranjos, almendros y viñedos, recorriendo senderos que permiten contemplar construcciones tradicionales de piedra en seco con las montañas de fondo.

Si visitas el pueblo en época de floración de los almendros, el espectáculo natural es todavía más sorprendente.

Patrimonio y cultura local

El casco urbano mantiene el encanto de las casas antiguas, con fachadas que permiten el paso de carros y reflejan el carácter agrícola del municipio.

En la plaza de Alcalalí todavía se conservan restos de la muralla y de una de sus antiguas puertas, un lugar perfecto para detenerse a hacer fotos.

No puede faltar la visita al Museo Etnológico, ubicado en una antigua almazara. Allí se descubre cómo se trabajaba la tierra, se obtenía el aceite o se elaboraba la uva pasa, ofreciendo una mirada única a las tradiciones locales.

Otra joya es la Torre medieval del siglo XIV, construida originalmente con fines defensivos y que hoy alberga pinturas y grabados centenarios.

Además, su mirador ofrece panorámicas espectaculares de todo el valle, un escenario ideal para amantes de la fotografía.

Para los aficionados al senderismo, la ruta PRCV-425 lleva al Coll de Rates, un mirador con vistas impresionantes, pasando por la Ermita de Mosquera, un templo cargado de historia, y zonas de picnic perfectas para disfrutar en familia o con amigos.

En total, más de 14 km de terreno que permiten conectar con la naturaleza y explorar el corazón rural de Alicante.

Alcalalí es un lugar perfecto para alquilar una casita rural, hacer una ruta de senderismo con amigos o incluso con tu mascota.

Más allá de las luces y la fiesta, estas Navidades invitan a un respiro en plena naturaleza, donde la tranquilidad y los paisajes idílicos se convierten en el mejor plan para recargar energías.