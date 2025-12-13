Arranca uno de los mercados navideños más bonitos y escondidos de Alicante: 17 casetas de madera y mucha ilusión

Hay lugares en esta provincia que parecen guardar secretos, como si quisieran ser descubiertos de repente, algo así como un mercado navideño.

Elda es uno de esos municipios que, a veces, pasa desapercibido para los grandes focos mediáticos, pero que este fin de semana se convierte en algo casi mágico precisamente por este motivo.

Del 12 al 14 de diciembre, la Plaza de la Hispanidad va a albergar su quinta edición del Mercado de la Navidad.

Durante todo el fin de semana, 17 casetas brindarán a la ciudad magia e ilusión.

Cada una de esas casetas pertenece al comercio local, contribuyendo así a que negocios pequeños puedan darse a conocer ante los habitantes y visitantes.

La concejala de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, ha insistido en que la propuesta está "cuidada al detalle", y una lo cree cuando pasea por ahí.​

El camino de los aromas

La experiencia comienza antes incluso de ver las casetas. Está en el aire. Los gofres recién hechos, las tartas de queso que se han convertido ya en legendarias, el aroma a repostería artesanal, ese chocolate caliente que nunca falla en diciembre.

También te encontrarás con tortitas y palomitas recién hechas, algodón de azúcar para los niños, vinos seleccionados y tapas especiales para quien gusta de los detalles gourmet. Panettones italianos, dulces artesanales, té, café...

Más allá de lo gastronómico

Pero este mercado no es solo para el paladar. Entre caseta y caseta encontrarás bolsos artesanales que alguien ha hecho con sus propias manos, perfumes de temporada, libros para sorprender, calzado con diseño, etc.

Aquí, el comercio de proximidad brilla de verdad, sin la frialdad de las grandes superficies.

​

Hay también productos personalizados, ambientadores navideños, esos pequeños detalles que transforman una casa en hogar.

La magia en los detalles

Imagina recorrer el mercado mientras Mickey y Minnie pasean por ahí dando la mano a los pequeños.

Visualiza a los niños carcajeándose con el Payaso Edy, viendo el Fotomatón Vintage donde podéis llevaros un recuerdo que durará para siempre.

Habrá un gran photocall navideño y muchas actividades para toda la familia.

Diferentes academias y colectivos de baile de la ciudad han preparado coreografías especiales solo para este fin de semana. ​

El viernes 12 arranca la fiesta a las 16:30 horas con una inauguración oficial.

Sábado y domingo el mercado abre de 10:30 a 22:30 horas, un tiempo generoso para quien quiera ir sin prisas, con café matutino o con vino de la mano al atardecer.​