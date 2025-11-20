La Plaza de Toros de Alicante acoge Vinoteando en su primera edición para "ofrecer una alternativa de ocio diferente"

El mayor evento de vinos de Alicante ya está aquí. Este jueves a las 18 horas la Plaza de Toros acoge el evento Vinoteando en su primera edición.

Así, hasta el 30 de noviembre, Alicante dará vida a una feria creada para rendir homenaje al vino y a todo lo que lo rodea.

Durante diez días, doce prestigiosas bodegas españolas se reunirán para ofrecer degustaciones, maridajes y actividades enológicas pensadas para todos los públicos.

Tanto los residentes de Alicante como los visitantes podrán hacer un recorrido por distintas regiones vinícolas del país sin salir del corazón de la ciudad, descubriendo la diversidad y riqueza que caracteriza al panorama enológico español.

En el cartel destacan bodegas emblemáticas de La Rioja como Marqués de Cáceres, C.V.N.E (Compañía Vinícola del Norte de España), Fos y Montecillo; de Ribera del Duero, Protos y Legaris; de la Comunidad Valenciana, Clos Cor Ví y Vicente Gandía; y de Galicia, la reconocida Paco & Lola, referente del albariño de las Rías Baixas. La provincia de Alicante también estará representada por Bodegas Pinoso (Pinoso), Fondillón Luis XIV (Cañada) y Azorín.

La muestra reunirá una amplia gama de estilos: tintos jóvenes y con crianza, blancos ligeros y aromáticos, rosados frescos, espumosos y ediciones exclusivas que explorarán tanto la innovación como las técnicas más tradicionales.

El recorrido permitirá apreciar cómo cada variedad, suelo y método de elaboración da lugar a vinos con personalidad propia, convirtiendo cada cata en una experiencia sensorial completa.

Según explica Miriam Tardío, responsable de Comunicación de Vinoteando, “la feria nace con el propósito de ofrecer a Alicante una alternativa de ocio diferente, que invite a descubrir y disfrutar del mundo del vino sin importar el nivel de conocimiento de cada persona”.

Viaje de sabores, aromas y música

De jueves a domingo, los asistentes podrán participar en catas guiadas, talleres sensoriales y maridajes con productos locales, dirigidos por enólogos y sumilleres que harán de la experiencia algo didáctico y ameno.

El recinto incluirá un espacio delicatessen con quesos y embutidos, además de una zona gastronómica con propuestas variadas que van desde hamburguesas gourmet hasta tentadores postres. Para completar el ambiente, cada noche a partir de las 20:00 habrá música en directo, con tributos a artistas como Alaska, Fito, Estopa, Hombres G o Jarabe de Palo, además de versiones de clásicos del pop rock internacional.

La entrada será gratuita hasta completar aforo, aunque el evento ofrecerá un pase rápido por 10 euros para quienes deseen acceder sin colas y disfrutar de todas las actividades sin esperas.