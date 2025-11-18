El pueblo de Alicante con la tradición navideña más curiosa, según la IA: "Una batalla de harina con más de 200 años"

Aunque la Navidad en la provincia de Alicante suele asociarse a luces, villancicos y belenes, hay un rincón que rompe con cualquier tradición clásica y que ha llamado la atención incluso de la inteligencia artificial.

Se trata de Els Enfarinats, la fiesta de Ibi que convierte a todo el pueblo en un campo de batalla de harina, huevos y petardos, celebrada el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.

La provincia de Alicante es famosa por sus playas de arena dorada, su clima cálido y su vibrante vida turística. Sin embargo, su interior esconde tesoros culturales y tradiciones singulares que invitan a descubrir un lado distinto de la región.

Els Enfarinats, según IA

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, decidimos consultar a la inteligencia artificial del momento 'ChatGPT' cuál era la fiesta más curiosa de toda la provincia. Su respuesta ha sido clara: Els Enfarinats, en Ibi.

Según la IA, Els Enfarinats de Ibi es "una de las tradiciones más curiosas y caóticas de España", y aunque no es estrictamente navideña, su espíritu festivo encaja con la temporada.

La IA describe la fiesta como una "guerra" organizada en la que los participantes, conocidos como els Enfarinats, se visten con uniformes militares improvisados y toman simbólicamente el control del pueblo.

"Su misión es imponer leyes absurdas y recaudar impuestos de broma a los habitantes, mientras defienden su autoridad en una especie de batalla pública", explica la IA.

Y añade: "Lo más famoso es el arsenal que utilizan: harina, huevos, petardos y agua. Todo termina cubierto y el caos se combina con risas, música y desfiles".

La inteligencia artificial destaca también la mezcla de teatralidad, humor y comunidad que caracteriza la celebración. Aunque el desorden parece absoluto, nadie resulta gravemente herido y todos participan en una especie de "inversión del orden", donde las reglas normales se suspenden y la creatividad domina durante unas horas.

Una tradición centenaria

Els Enfarinats forma parte de les Festes d’Hivern, declaradas de Interés Turístico Autonómico en 2009.

Cada 28 de diciembre, Ibi se transforma por completo bajo el lema Justícia Nova. Los Enfarinats toman simbólicamente el control del Ayuntamiento y, durante todo el día, los ciudadanos se enfrentan a emboscadas de harina y petardos en el centro urbano.

Según Turismo de Ibi, "el centro de la villa juguetera se cubre de una gran nube blanca y el ruido de la pólvora, donde apenas se puede vislumbrar a los protagonistas que despliegan todos sus efectivos bélicos y toman la plaza de la Iglesia".

Tras la batalla, la oposición se rinde ante los invasores y ambos bandos se unen para recaudar fondos para el asilo de ancianos San Joaquín. "La gente paga las multas con mucho gusto", asegura el alguacil de Els Enfarinats.

La jornada concluye con la Dansa, donde mujeres con trajes lujosos, hombres con elegantes capas y otros personajes singulares, conocidos como Els Tapats, participan en un desfile que pone la guinda a un día lleno de humor, tradición y comunidad.