María Jesús, la neuropsicóloga que revoluciona la rehabilitación cerebral desde Alicante: "Empecé con 1.200 €"

El cerebro humano sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la ciencia. A pesar de los avances, apenas conocemos ni explotamos todo su potencial. Cada lesión, cada enfermedad rara, puede parecer un callejón sin salida. Sin embargo, hay profesionales capaces de transformar la vida de sus pacientes.

Son estas figuras las que permiten que personas abocadas al fracaso redescubran capacidades olvidadas o nunca antes exploradas.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con una de ellas: la neuropsicóloga y fundadora de Clínica UNER, María Jesús Gómez López, quien nos cuenta cómo su pasión por la rehabilitación cerebral ha cambiado la vida de cientos de personas.

Sus inicios

María Jesús Gómez, originaria de Archena, Murcia, recuerda que desde joven tuvo claro que quería "marcar la diferencia". Por eso decidió trasladarse a Alicante porque "no había nadie con esta especialidad".

La doctora Gómez estudió Psicología y se volcó en la neuropsicología, psicobiología y neuroanatomía. Fascinada por la complejidad del cerebro, -que, según ella, tiene "la misma textura que un yogur y es capaz de tal magia"-, decidió fundar UNER con solo 25 años.

El inicio no fue fácil. A pesar de su formación y becas en daño cerebral, al llegar a Alicante con apenas 1.200 €, le dijeron: "Tienes demasiado currículum para ser contratada". Fue entonces cuando decidió abrir su propia clínica.

Al principio, UNER era solo una idea. La clínica se llamó Unidad de Neuropsicología, Evaluación y Rehabilitación, y Gómez tuvo que pedir a sus padres ayuda económica para abrir su primer local en la calle Italia.

Nadie la conocía, así que envió cartas a todos los neurólogos de la zona presentando su enfoque. "Al principio hablaba en plural, como si fuesen ya un equipo, pero la realidad es que estaba sola", recuerda.

Hoy, UNER cuenta con 37 profesionales en neuropsicología, psicología clínica, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social y optometría.

La visión de Gómez es holística: "El cerebro es un todo conectado". Lo compara con una carretera y explica que una de sus principales funciones es averiguar qué 'carreteras' están conectadas y cuáles están destrozadas. La rehabilitación, explica, es reconectar ese sistema.

La metodología

UNER atiende pacientes de todas las edades, desde un bebé de dos días hasta personas de 97 años, con patologías que van desde infartos y hemorragias hasta enfermedades raras, Parkinson, esclerosis múltiple o trastornos del aprendizaje como TDAH o dislexia.

Para Gómez, el primer paso es siempre una valoración exhaustiva: "Al cerebro cuando le das lo que necesita es una pasada porque rápidamente empieza a reaccionar".

Parte del equipo de Clínica UNER.

Definir objetivos claros y medibles es vital: "El tiempo es lo que menos tenemos que perder". A veces los objetivos son básicos, como "coger un vaso de agua y poder beber sin que me estén diciendo, 'Cuidado, abre la boca, levanta'". La motivación, según la neuropsicóloga, es "la gasolina del cerebro".

Un ejemplo de compromiso: todo el equipo se disfrazó de 'Ladybug' para conectar con una niña a la que le habían dicho que no hablaba, logrando finalmente establecer contacto.

Casos de éxito

María Jesús Gómez comparte varios ejemplos que muestran la complejidad y la maravilla del cerebro. Entre ellos, un niño derivado con diagnóstico de autismo que resultó ser en realidad un niño con altas capacidades y dominio de tres idiomas; hoy, dos cursos por delante de su edad, destaca tanto académica como personalmente.

También recuerda a un hombre con deterioro cognitivo avanzado que, gracias a la motivación, mostró un rendimiento excelente a pesar de que sus imágenes cerebrales parecían desalentadoras.

Uno de los casos más impactantes fue el de una mujer que perdió el 50% de su masa cerebral tras un accidente de tráfico; Gómez tuvo que presentar ante un juez una maqueta de papel de aluminio para mostrar lo que "el cerebro no puede hacer". Hoy, gracias a la rehabilitación, la paciente lleva una vida completamente normal y es madre.

Finalmente, recuerda a la pequeña Carmen, nacida con Deficiencia de Aminoácido Aromático de Descarboxilasa (AADC), a quien los médicos dieron apenas un mes de vida. Gracias a la neurorrehabilitación en UNER, Carmen vivió hasta los 11 años y falleció años después en un accidente de moto de agua en La Manga, sin relación con su enfermedad.

La familia, un pilar clave

UNER no trabaja solo con el paciente, sino también con su entorno. Gómez subraya que la familia "tiene físicamente a su persona, pero no tienen mentalmente a la persona que es". Por eso ofrecen terapia familiar para afrontar la nueva situación.

Para la neuropsicóloga, es crucial diferenciar entre rehabilitar y reeducar: la primera busca reconectar funciones, la segunda da estrategias que "dejan al cerebro sin herramientas para problemas futuros".

El R-GAIT, único en España

Entre sus innovaciones, UNER cuenta con el R-GAIT, el único robot de marcha en España para recuperación tras un ictus.

El R-GAIT no solo ayuda a recuperar la marcha tras un ictus, sino que también actúa como un potente estímulo para el cerebro. Al combinar datos precisos de cada movimiento con una interacción activa, el robot permite reactivar conexiones neuronales vinculadas al equilibrio y la coordinación, acelerando la recuperación funcional

Fundación UNER

Desde 2018, Fundación UNER actúa como plataforma de investigación y apoyo para personas con alteraciones cerebrales y sus familias, consolidando el compromiso de la clínica con la comunidad.

"Nuestra misión es promover y fomentar proyectos e iniciativas que refuercen la independencia y potencien el desarrollo físico y emocional de todas las personas con alteraciones cerebrales y sus familias durante todo su ciclo de vida", destacan desde la fundación UNER.

El objetivo final de UNER es maximizar la recuperación en el menor tiempo posible. Gómez lo resume así: "Saber plantearte ese objetivo es lo que marca la diferencia".

De empezar con 1.210 € y un local desconocido a liderar un equipo multidisciplinar, su trayectoria demuestra que la combinación de ciencia, pasión y motivación puede lograr lo que parecía imposible.