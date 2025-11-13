La receta alicantina que gusta en toda España y es perfecta en Navidad: tiene 20 gramos de proteína por ración

0 votos

Total: 2 h

Comensales: 6-8

Si buscas un plato navideño que combine tradición, sabor y un alto aporte proteico, el cocido con pelotas alicantino es la elección perfecta.

Ingredientes Ingredientes para cocido 1 kilo de garbanzos (remojados la noche anterior)

1/2 kilo de garreta (morcillo de ternera)

1/2 kilo de panceta entreverada

1/4 de pollo de corral o gallina

1 hueso jamón

1 codillo de cerdo

1 nabo grande, 1 chirivía y 2 ramas de apio

2 zanahorias

1 o 2 patatas por persona

Sal, hebras de azafrán o colorante

Agua Ingredientes para las pelotas 3/4 kilo de carne picada: mezcla de cerdo, ternera y a veces pava

2 dientes de ajo picados

Unas ramitas de perejil muy picado

100g de pan duro remojado en leche (miga)

2 huevos

50g de piñones

Sal y pimienta al gusto Paso 1 Preparar el cocido: Coloca en una olla grande todas las carnes, huesos y verduras (excepto las patatas y garbanzos) con agua fría y sal. Lleva a ebullición y ve espumando el caldo. Cuando hierva, añade los garbanzos remojados y deja cocer a fuego suave. Paso 2 A mitad de cocción (aproximadamente 1 hora), añade las patatas peladas y, si lo deseas, unas morcillas. Suma las hebras de azafrán para dar sabor y color. Paso 3 Formar las pelotas: Mezcla todas las carnes picadas con los ajos, perejil, piñones, miga de pan remojada, huevos, sal y pimienta. Amásalo bien hasta obtener una masa homogénea y esponjosa. Forma pelotas del tamaño de una mandarina, -bien apretadas para que no se deshagan en la cocción-, y resérvalas en la nevera. Paso 4 Cuando los garbanzos y carnes estén casi tiernos, añade las pelotas al cocido y déjalas cocer suavemente durante 45 minutos a 1 hora, hasta que estén cocidas y bien firmes. Paso 5 Servicio: Se suele servir primero la sopa de cocido (el caldo, con fideos o arroz y una pelota), y después todas las carnes, los garbanzos, las verduras y las pelotas en bandejas al centro de la mesa.

Este guiso, típico de la comarca de la Vega Baja del Segura, se prepara en grandes reuniones familiares y se ha convertido en un clásico que conquista paladares más allá de Alicante.

Una ración completa puede aportar hasta 20 gramos de proteína, mientras que su preparación puede ajustarse a unas 2 horas si se utiliza olla a presión, lo que lo convierte en una receta nutritiva y práctica para estas fiestas.

La riqueza de la gastronomía

Aunque la provincia de Alicante es conocida internacionalmente por sus arroces y paellas, el interior guarda verdaderas joyas culinarias que merecen reconocimiento.

Entre ellas, el cocido con pelotas destaca por su combinación de carnes, verduras y legumbres, resultando en un plato completo y reconfortante.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, este tipo de recetas tradicionales cobra especial relevancia, ya que invitan a sentarse en la mesa y disfrutar de los sabores de siempre.

Además, recuperar estas preparaciones es una forma de preservar la cultura gastronómica alicantina, cada vez más amenazada por el ritmo acelerado de la vida moderna y la escasez de tiempo en la cocina.

Un guiso con historia

El cocido con pelotas alicantino es uno de los platos más emblemáticos de la cocina levantina, especialmente en la Vega Baja del Segura. Tradicionalmente, se prepara en Navidad y en celebraciones familiares importantes.

Su base consiste en un cocido de carnes y verduras al que se añaden albóndigas grandes y jugosas, conocidas como pelotas, cocidas directamente en el caldo junto con garbanzos y hortalizas.

Se suele servir en dos partes: primero una sopa con fideos y una pelota, y después el resto de las carnes, garbanzos, verduras y pelotas, lo que permite disfrutar plenamente de cada elemento del guiso.

Lleno de proteínas

Además de su sabor, este plato es una fuente excepcional de proteínas. Una ración completa puede aportar entre 13 y 23 gramos de proteína, combinando la calidad de la carne y el huevo de las pelotas con los garbanzos.

El caldo o la sopa añade otras 6-7 gramos de proteína por 250-300 ml, lo que convierte al cocido con pelotas en un plato nutritivo, saciante y equilibrado, ideal para afrontar las fiestas sin descuidar la alimentación.

Tiempo de preparación

Preparar este cocido de manera tradicional requiere entre 3 y 4 horas de cocción lenta, más el tiempo de remojo de los garbanzos (al menos 8 horas).

En olla tradicional, primero se cuecen las carnes y el caldo durante 3 horas, y luego se incorporan pelotas y patatas durante aproximadamente 1 hora más.

Para quienes buscan agilizar el proceso, la olla a presión reduce el tiempo total a unas 2 horas, manteniendo la riqueza de sabores y la textura jugosa de las pelotas.