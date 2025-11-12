Las Hogueras de Alicante lanzan su concurso de talentos: "Cualquier habilidad está permitida"

Las Hogueras de Alicante en su visita este domingo a Expofiesta en Fira Alacant. Tony Díez

"La base de las fiestas de Hogueras es hacer cosas que en otros ámbitos de la vida no puedes hacer". Con esta idea resumen desde Federació lo que representa el espíritu de su trabajo. Y para hacerlo realidad todo el año, incluso cuando en enero se ven lejos los días de junio, crean el concurso Foc i talent.

Chicky Sánchez, vicepresidenta de fiestas y actividades, cuenta la importancia que tiene esta nueva iniciativa partiendo de lo personal. "Fui la primera actuación del primer certamen artístico y salí de Monserrat Caballé en 1988. Era un entorno muy cercano y divertido que creaba un ambiente maravilloso", recuerda.

Esa sensación es la que quiere compartir ahora con todos los que componen las Hogueras y así apunta risueña que "desde que entramos en Federación he estado muy pesada con este tema".

Y una de las razones para hacerlo es precisamente el nivel que se ha conseguido en una de las demostraciones más grandes de talento que despliega, el certamen artístico que se está desarrollando en estas semanas.

"El certamen artístico la gente lo asocia con un tipo determinado de espectáculo y no se atreve a presentarse, que podrían, porque piensan que lo suyo es peor", explica.

De ahí el énfasis que ponen en crear una línea nueva en la que se pueda presentar cualquier miembro de una comisión. La regla marca que han de ser números con duración de tres minutos y medio en el que pueden participar un máximo de cinco personas.

A partir de ahí, "cualquier habilidad está permitida". Eso significa que si alguien quiere mostrar cómo hace imitaciones, chistes, magia, canto o danza, podrá hacerlo.

Sánchez remarca uno de los propósitos con el que nace esta iniciativa, que los participantes "no tengan miedo" a mostrarse al público. Por eso remarca que "me gustaría decir a la gente que se lo piensa que es su momento".

El 16 de enero es la fecha límite que han marcado para la inscripción y una semana más tarde, el domingo 25, realizarán la primera sesión. La segunda la tienen prevista para el domingo siguiente, el 1 de febrero.

Divertido y distendido

La vicepresidenta indica que llegan a esta iniciativa después de haber tanteado el sentir de los festeros. "Hay mucha gente de mi época que quiere cantar y bailar y me lo pedía", señala. En septiembre hicieron un primer anuncio "y empezamos a recibir correos y vimos que había aceptación".

De momento está abierto dónde se celebrará, aunque avanza que están tanteando en una zona de ocio de la playa de San Juan. Lo que tiene claro es que quieren que sea un formato distendido en el que el público pueda hablar con los participantes y que estos puedan explicar por qué eligen esa actuación.

"Me gustaría que la gente se lanzara porque será un ambiente de disfrutar, reír y llorar con", razona. "Nuestra labor es disfrutar de esa persona valiente que sale a actuar", concluye.