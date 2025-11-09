El municipio de Alicante con la feria de Navidad más dulce de España: el mayor mercado del turrón

Participantes de otra edición de la Feria de Navidad de Jijona

Cuando la Navidad se acerca, Jijona se transforma en el corazón más dulce de la provincia de Alicante, y probablemente de toda España.

Este encantador municipio alicantino celebra cada diciembre la Feria de Navidad, un evento que se ha convertido en cita obligada para quienes no conciben las fiestas sin el sabor inconfundible del turrón.

Durante cinco días, las calles se llenan de luces, aromas a almendra y miel, y el inconfundible espíritu navideño que solo Jijona sabe transmitir.

La Feria de Navidad de Jijona

Según la página oficial de la Feria de Navidad de Jijona, esta celebración nació hace 16 años con un propósito muy claro: reforzar la imagen de Jijona como "la auténtica ciudad del turrón".

Desde entonces, el evento no ha hecho más que crecer, tanto en número de expositores como en visitantes, hasta consolidarse como uno de los mayores escaparates de productos navideños de España.

La próxima edición se celebrará del 4 al 8 de diciembre de 2025, marcando el inicio oficioso de las fiestas en la Comunitat Valenciana.

En sus calles, los visitantes encontrarán una impresionante exposición de turrones, chocolates y dulces típicos elaborados por los fabricantes locales, junto a una variada oferta de helados, productos artesanales, decoración y regalos.

Pero la feria no se limita a la degustación. Cada edición se acompaña de un completo programa de actividades pensadas para toda la familia: catas, visitas guiadas a fábricas de turrón, demostraciones gastronómicas, pasacalles, talleres infantiles, cuentacuentos y un tren navideño que recorre el municipio.

Una experiencia multisensorial en la que cada rincón desprende tradición, innovación y espíritu festivo.

Un escaparate de sabor

La Feria de Navidad no solo celebra el legado de siglos de elaboración artesanal, sino también la creatividad del sector jijonenco. Los expositores aprovechan la cita para presentar sus novedades, sorprendiendo al público con propuestas que reinventan los clásicos sabores navideños.

A este escaparate se suman pequeños comercios, asociaciones locales y emprendedores, creando una oferta comercial completa y cercana.

Además, los visitantes pueden disfrutar de zonas de restauración y food trucks, ideales para reponer fuerzas entre compra y compra, mientras descubren nuevos maridajes y reinterpretaciones del turrón tradicional.

Jijona, que presume de ser "el lugar más dulce del mundo", se convierte así en un punto de encuentro donde tradición, gastronomía y cultura se funden en una experiencia única.

Jijona: historia, patrimonio

Más allá del turrón, Jijona es un destino con historia, encanto y paisajes que enamoran. Según Turismo de la Comunitat Valenciana, pasear por sus calles es recorrer siglos de herencia cultural.

Entre sus imprescindibles destaca el Castillo de Jijona, también conocido como Torre Grossa, una fortaleza almohade del siglo XII que domina la localidad desde lo alto del cerro.

Otro símbolo del municipio es la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo renacentista, con un campanario coronado por un capitel verde y blanco que se distingue desde cualquier punto del pueblo. Muy cerca, la Iglesia de Santa María guarda una leyenda que la vincula al propio rey Jaume I.

En el barrio del Raval se conserva uno de los tesoros más singulares: el horno morisco del Raval, uno de los más antiguos de la Comunitat Valenciana y aún en funcionamiento, donde se elaboran las tradicionales pastas jijonencas.

Dulces, cultura y naturaleza

Una visita a Jijona no estaría completa sin entrar en el Museo del Turrón, donde se desvelan los secretos de la elaboración artesanal que ha dado fama mundial a la localidad.

Vistas de Jijona

Y para los amantes del aire libre, el entorno ofrece rutas de senderismo que conquistan a los más aventureros, como la subida al Migjorn, con sus vistas panorámicas, o la ruta del Cabeçó d’Or, que conecta con las espectaculares Cuevas de Canelobre.