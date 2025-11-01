El apocalipsis zombie llega al pueblo más bonito de Alicante este sábado para Halloween: "Un virus ha infectado la ciudad"

Las calles empedradas de Altea, conocido como el pueblo más bonito de Alicante, se preparan para una noche de Halloween que promete ser inolvidable.

Este sábado 1 de noviembre, el tradicional "apocalipsis zombie" regresa con más fuerza que nunca, transformando el casco antiguo en un escenario de ficción postapocalíptica donde la adrenalina, el misterio y la diversión serán los verdaderos protagonistas.​

Desde las 23:00 de la noche y hasta las 4:00 de la madrugada, centenares de participantes, vecinos y visitantes de toda la provincia y la comarca, se enfrentarán a una intensa yincana urbana, un desafío de supervivencia que ya se ha consolidado como una de las citas más esperadas del otoño en Altea.

El reto, esquivar hordas de zombies, resolver pruebas y adivinanzas y, sobre todo, sobrevivir a la invasión de un "virus ficticio" que, por una sola noche, infectará cada rincón de la localidad.​

La organización corre a cargo de la Concejalía de Juventud y el equipo de Love Zombies, que llevan años impulsando esta experiencia inmersiva, y que este 2025 vuelve a atraer tanto a jóvenes como adultos en busca de emociones fuertes y una forma diferente de celebrar Halloween.

"La ciudadanía que quiera librar a Altea del virus con el que ha sido infectado podrá hacerlo junto al equipo de Love Zombies, porque la diversión está asegurada", señala Germán Manjón, responsable de Juventud.​

Las inscripciones pueden realizarse en la web oficial del evento, y la actividad está abierta a todos los públicos.

El precio es de 29 euros por persona, 95 euros para equipos de 5 personas o 19 euros para quienes se animen a participar encarnando a un zombie.

Los menores de edad deberán portar una autorización firmada de sus padres o tutores.​

El éxito del evento reside en su capacidad para implicar a toda la comunidad y dinamizar la vida local, hoteles, comercios y restaurantes se suman al ambiente postapocalíptico en una noche que enriquece el turismo y la cultura urbana de Altea.

Los organizadores recomiendan acudir con ropa cómoda, linterna, mochila con provisiones y muchas ganas de aventura.​

Este sábado, la magia y el suspense invadirán Altea y la batalla por sobrevivir al apocalipsis zombie está a punto de comenzar para quienes se animen a vivir una noche de terror.