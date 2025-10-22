Estos son los municipios de Alicante donde se esperan las temperaturas más altas: se podrían alcanzar los 30 grados

El dicho de que en Alicante hace calor todo el año parece estar más que justificado. La provincia, al igual que el resto de la Comunitat Valenciana, afronta una nueva jornada con temperaturas impropias de finales de octubre.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este miércoles 22 de octubre se presenta con un ambiente más propio de la primavera, -e incluso del inicio del verano-, que del otoño.

El tiempo se mantendrá estable, con cielos poco nubosos y viento de poniente moderado, que podría soplar con rachas muy fuertes en el interior y el prelitoral de Valencia. Las mínimas tenderán a subir ligeramente, mientras que las máximas apenas variarán respecto a los últimos días, cuando ya se han alcanzado valores por encima de los 30 grados en la capital alicantina.

Noches tropicales y mañanas cálidas

Según adelantaba a primera hora la cadena autonómica À Punt, la Comunitat vive otra jornada marcada por el viento de poniente, que mantiene las temperaturas al alza. En muchas zonas se ha dormido con valores superiores a los 20 grados, una noche tropical en toda regla que ha dado paso a un amanecer cálido.

A primeras horas ya se registraban 25 grados en la costa de la Marina Alta y el Bajo Segura, 24 en la ciudad de Alicante y 22 en Valencia y Castellón.

Durante la tarde, el calor se intensificará en el litoral sur, donde los termómetros podrían volver a rozar, o incluso superar, los 30 grados.

El poniente dispara los termómetros

El viento del oeste, protagonista de estos días, es el responsable de esta subida térmica. La Aemet prevé rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora en el interior y el prelitoral de Valencia.

En la provincia de Alicante, el efecto será especialmente notable en comarcas como el Bajo Segura, el Vinalopó y el litoral de la Marina, donde el calor se dejará sentir con más fuerza.

En el resto de la Comunitat, los valores oscilarán entre los 27 y los 29 grados en Valencia y entre 28 y 30 grados en Castellón, prolongando así la sensación veraniega en pleno otoño.

El sur de la provincia

Según el mapa de previsión de la AEMET para las 16 horas de este miércoles, las temperaturas más altas se concentrarán en el sur de la provincia. Municipios como Orihuela, Elche, Torrevieja y Alicante alcanzarán los 28 y 29 grados, mientras que en puntos del interior, como Novelda o Villena, los termómetros se quedarán entre los 24 y 27 grados.

En la costa norte, localidades como Dénia, Calp o Benidorm rondarán los 26 o 27 grados, confirmando una tarde plenamente veraniega para estas fechas. En cambio, las zonas del interior norte, como Alcoi o Jijona, registrarán valores algo más suaves, entre 22 y 24 grados

Cambio de tiempo

Este episodio de temperaturas anómalamente altas tiene los días contados. A partir del viernes se espera que el calor comience a remitir y, según las previsiones, el sábado se producirá un giro notable en el tiempo.

Los termómetros descenderán de forma acusada, con mínimas bajas y posibilidad de algunos chubascos que devolverán el ambiente puramente otoñal.

El catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ya adelantó a EL ESPAÑOL de Alicante una subida "significativa" de las temperaturas a partir del martes.

"Las temperaturas subirán y lo harán de forma significativa", explicó el meteorólogo, quien calcula que entre el martes y el jueves el aumento se notará especialmente al mediodía, con valores que podrían alcanzar "hasta 30 grados" en puntos de la costa alicantina.

Olcina destacó también que este episodio cálido devolverá a la provincia un ambiente más propio de “final de primavera o comienzo de verano”, con cielos despejados y sensación térmica elevada. No obstante, advirtió de que este repunte no se prolongará más allá de unos días.